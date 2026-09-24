Úbeda (Jaén) refuerza su legado teresiano y sanjuanista con la inauguración de la placa 'Tras las Huellas de Teresa'

Imagen de la placa 'Tras las Huellas de Teresa' - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Úbeda (Jaén) ha inaugurado la placa distintiva 'Tras las Huellas de Teresa', un hito que visibiliza físicamente su condición de primera Ciudad Amiga de la Red 'Huellas de Teresa'. El acto ha servido para reforzar la estrecha vinculación del municipio con el legado de Santa Teresa de Jesús y el de San Juan de la Cruz.

La jornada ha contado con la participación de la alcaldesa de Úbeda, Toni Olivares, y del presidente de la Red Huellas de Teresa y alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez, quien ha visitado la localidad para potenciar la colaboración y los lazos históricos, culturales y espirituales que unen a ambas ciudades en torno a la tradición carmelitana.

El descubrimiento de la placa ha tenido lugar en el número 5 de la calle Montiel. Posteriormente, las autoridades han realizado una visita institucional al Convento de la Purísima Concepción de las Hermanas Carmelitas Descalzas para profundizar en la tradición de la orden en el municipio. La agenda también ha incluido un encuentro con los Padres Carmelitas.

La colocación de esta insignia da continuidad a la adhesión oficial de Úbeda a la Red, formalizada el pasado 13 de febrero de 2026 en el histórico Oratorio de San Juan de la Cruz. Dicho reconocimiento se produjo en el marco del Año Jubilar de San Juan de la Cruz, copatrón de la ciudad, una efeméride a la que le restan escasamente tres meses para su clausura.

La categoría de 'Ciudad Amiga' es una nueva figura de la Red destinada a aquellos municipios que, a pesar de no contar con una fundación propia de Santa Teresa, poseen una relevante huella histórica, patrimonial o espiritual ligada a la santa y a la expansión del Carmelo Descalzo. Úbeda fue la primera localidad seleccionada bajo esta modalidad debido a su profundo vínculo con San Juan de la Cruz, cuya trayectoria vital y literaria es un pilar de la identidad ubetense.

La alcaldesa de Úbeda ha destacado la importancia de este hito para la corporación municipal, señalando que el Ayuntamiento trabaja "codo con codo" con todos los acontecimientos culturales y religiosos trascendentales para la ciudad. Asimismo, ha valorado la suma de esta iniciativa a la programación del año jubilar.

Por su parte, el presidente de la Red y alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez, ha abogado por fortalecer el intercambio y el aprendizaje mutuo entre las instituciones "independientemente de los colores políticos". Sánchez ha subrayado que la colaboración permite conectar la cuna de Santa Teresa con otros enclaves que custodian su espiritualidad, generando sinergias de promoción cultural y turística que trascienden las fronteras locales.