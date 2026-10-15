Uceda, número 1 del PSOE de Jaén al Congreso en lugar de Serrano "para propiciar la paridad" en las listas andaluzas

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero (c), preside la reunión de la Ejecutiva Regional. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Jaén, Isabel Uceda, será la número uno al Congreso en lugar de Juan Francisco Serrano "para propiciar la paridad" en las listas andaluzas.

Un "pequeño cambio" --con el intercambio de puestos entre ambos con respecto a la propuesta de candidatura hecha por el Comité Provincial del partido-- del que ha informado este jueves la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el pleno de la Comisión Ejecutiva Regional, ha explicado que uno de los puntos del día es la la propuesta para la elevación de estas listas al Comité Federal, "el último órgano" que "aprueba el nombre de los compañeros y de las compañeras" que optarn a representarán al partido tras las próximas elecciones del 29 de noviembre.

"Este elemento es extraordinariamente importante para el partido y para las provincias y, por tanto, ha habido unos días previos en donde en todos los órganos provinciales se han ido siguiendo los pasos que se marcan en los estatutos", ha afirmado.

Con respecto a la propuesta de la dirección del PSOE-A, se plantea "elevar las que provincialmente se han propuesto por parte de las diferentes direcciones provinciales, a excepción de un pequeño cambio en la lista de Jaén". En conreto, en la candidatura al Congreso, "el número dos (Uceda), pasará al número uno (para el que se había planteado a Serrano) para propiciar la paridad".

La secretaria general ha destacado que "la paridad en las listas es una obligación" y "una vocación del Partido Socialista", de manera que "los números uno al Congreso y al Senado cumplen en su globalidad esta paridad".

"Y esto, a pesar de que en algunas provincias eso no ha sido posible porque tengan algún ministro que, como saben, si el ministro que se decide venir por esa provincia, por el Gobierno de España, el género del ministro lo pone el ministro. Y esto implica que a partir de ahí no se le imputa a la provincia. Ocurre en este caso y ocurre con algún compañero que también ha sido propuesto por la Dirección Federal", ha comentado.

Junto a la también diputada provincial Isabel Uceda y el diputado y secretario de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Federal, Juan Francisco Serrano, la lista del PSOE de Jaén al Congreso está formada por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa; la concejala de Cazorla y secretaria de Medio Rural, Ainoa Caravaca, y el alcalde de Navas de San Juan, Joaquín Requena.

De esta forma, y pese lo previsto inicialmente, renueva su cabeza de lista a la Cámara Baja con respecto a las elecciones generales de julio de 2023. Entonces, Serrano fue el número uno y obtuvo representación junto a la exdelegada del Gobierno andaluz Ana Cobo, que fue en segunda posición.

En cuanto al Senado, repite José Latorre en el primer puesto de la candidatura del PSOE de Jaén (único que obtuvo representación en 2023), seguido de Carmen Domínguez y Luis Romero.