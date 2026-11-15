La UCO y Mujeres en Zona de Conflicto refuerzan la formación en igualdad de género y construcción de la paz

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, y la presidenta de Mujeres en Zona de Conflicto, Mila Ramos, durante la firma del convenio. - UCO

CÓRDOBA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) y la Asociación Mujeres en Zona de Conflicto han suscrito un convenio de colaboración para desarrollar acciones de formación y transferencia de conocimiento relacionadas con el conocido 'triple nexo Acción Humanitaria-Desarrollo-Paz', un enfoque que busca coordinar de forma simultánea estos tres conceptos para responder mejor ante los conflictos armados y el aumento y duración de los desplazamientos forzados, poniendo el foco en la igualdad de género y la construcción de la paz.

Según informa la UCO en su web, consultada por Europa Press, el acuerdo, que formaliza la colaboración que desde hace años mantienen ambas instituciones a través de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la UCO, prestará "especial atención a la eliminación de las distintas formas de discriminación contra las mujeres en este tipo de contextos".

En este contexto, el rector de UCO, Manuel Torralbo, que ha firmado el convenio con la presidenta de la asociación, Mila Ramos, ha destacado que la experiencia de organizaciones como Mujeres en Zona de Conflicto "aporta una nueva perspectiva que enriquece al alumnado y lo acerca a las realidades de los contextos de conflicto".

Asimismo, Torralbo ha subrayado que esta colaboración, que adquiere un nuevo impulso con la firma del acuerdo, "permite avanzar en una formación más comprometida con la defensa de los derechos humanos, la acción humanitaria y la igualdad de género".

Por su parte, la responsable de la asociación, Mila Ramos, ha asegurado "estar satisfecha por consolidar las alianzas con la Universidad de Córdoba, con la que lleva trabajando en sintonía mucho tiempo". En este sentido, la presidenta de Mujeres en Zona de Conflicto ha destacado que "en un contexto global tan complejo y polarizado, es más necesario que nunca unir la gestión del conocimiento académico con el activismo y la experiencia sobre el terreno de las entidades del tercer sector".

Por ello, el convenio, ha subrayado Ramos, "nos permite llevar la realidad de los contextos de conflicto a las aulas, apostando por una formación feminista que dote a los agentes andaluces de herramientas reales para transformar la sociedad y erradicar las desigualdades de género".

PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DEL TRIPLE NEXO

Concretamente, a través de este convenio, el alumnado del Máster Universitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos podrá profundizar en el conocimiento del triple nexo, y tendrá preferencia para acceder a la microcredencial universitaria sobre esta materia que se encuentra actualmente en desarrollo.

Asimismo, la colaboración contempla la participación de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos en las jornadas 'La acción humanitaria y de emergencia en el contexto actual: retos y desafíos para el triple nexo Acción Humanitaria-Desarrollo-Paz', previstas para el 11 de marzo de 2027. Además, el acuerdo prevé el desarrollo de una herramienta digital y la elaboración de guías metodológicas para que las entidades andaluzas mejoren sus intervenciones desde una perspectiva interseccional.

El acuerdo se enmarca en el proyecto 'Aumento de las capacidades de agentes andaluces para eliminar las formas de discriminación contra las mujeres y de género aplicando el triple nexo Acción Humanitaria-Desarrollo-Paz', que desarrolla la asociación con financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid) y el Ayuntamiento de Córdoba.

La iniciativa busca conectar el conocimiento académico con la realidad social y dotar a los agentes andaluces de herramientas para mejorar sus intervenciones en los ámbitos de la acción humanitaria, el desarrollo y la construcción de paz, desde una perspectiva de género.

MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO

Mujeres en Zona de Conflicto es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1995 que trabaja en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, la acción humanitaria y la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género.

Con una sólida trayectoria en la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad, la erradicación de la violencia de género y la educación para la ciudadanía global, la asociación impulsa proyectos orientados a la construcción de paz, el fortalecimiento de la sociedad civil y la transferencia de conocimiento transformador.