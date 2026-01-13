UCOPress Editorial Universidad de Córdoba celebra medio siglo de vida compartiendo conocimiento

Archivo - Rectorado de la Universidad de Córdoba. - UCO - Archivo

CÓRDOBA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha conmemorado el 50º aniversario de su servicio editorial, en un acto que ha contado con una conferencia de la presidenta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, María Isabel Cabrera, y en el que han sido homenajeados los antiguos directores de UCOpress, uno de los servicios más longevos de la institución académica.

Según ha informado la UCO en una nota, el 13 de enero de 1976 se registró oficialmente el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba bajo la dirección de Rodrigo Pozo Lora. Medio siglo después de que la institución académica decidiera dotarse de un servicio editorial propio, más de dos millares de libros han visto la luz bajo el amparo de ese sello.

A lo largo de estos 50 años, en los que UCOPress ha sido testigo de la vida académica, científica y cultural de la universidad, la editorial se ha ido convirtiendo poco a poco en una herramienta clave al servicio de la sociedad y en un punto de unión entre la institución y su territorio.

El Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba ha acogido este martes un acto conmemorativo en el que se ha celebrado el 50º aniversario de la editorial, un evento en el que se han puesto el valor los principales hitos alcanzados a lo largo de su trayectoria y en el que se ha homenajeado a algunas de las personas que han hecho posible que el servicio de publicaciones sea en la actualidad un sello consolidado y comprometido con el servicio público.

Tal y como ha subrayado el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, durante el transcurso del acto, "el conocimiento no sólo ha de producirse, sino que debe ordenarse, evaluarse y difundirse con rigor y responsabilidad".

En un contexto como el actual, caracterizado por la abundancia de información, "la edición universitaria adquiere un valor estratégico" ha subrayado Torralbo, quien ha destacado que "una universidad pública que aspira a la excelencia necesita un sistema editorial bien articulado y alineado con sus políticas de investigación, ciencia abierta, transferencia del conocimiento y cultura".

En este mismo sentido se ha pronunciado el vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos, Sebastián Ventura, quien se ha referido a la editorial universitaria como un proyecto "sólido, riguroso y adaptado a los cambios de la edición académica" y como una pieza estratégica "para la ciencia abierta y la calidad editorial". De esta forma, ha destacado, la celebración de esta efeméride "no supone un cierre, sino un punto de partida para seguir fortaleciendo la investigación, la cultura y la identidad académica de la universidad".

Por su parte, el acto también ha contado con la participación de la directora de UCOPress, Elisa Borsari, quien ha destacado no sólo la "trayectoria sólida y proyección internacional" de la editorial, sino su "eficacia y productividad" y el carácter "justo, igualitario, comprometido y transparente de todos sus procesos".

Borsari, además, ha mencionado algunas de las principales reformas estructurales que ha experimentado el servicio a lo largo de todos estos años, unos cambios que "son fruto de la colaboración" de distintos servicios y personas, especialmente de "quienes trabajan cada día en la administración, gestión, corrección, creación, distribución y almacenaje de los libros y revistas científicas de la editorial", ha subrayado.

LA IMPORTANCIA DE LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS

En el evento también ha estado presente la presidenta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), María Isabel Cabrera García, cuya entidad agrupa a las editoriales de las universidades públicas y privadas y centros de investigación y actúa como espacio de cooperación, defensa y proyección de la edición académica.

Durante su conferencia, la ponente ha puesto en valor "el importante papel" que juegan hoy los sellos editoriales universitarios como herramienta para transferir el conocimiento, un "espacio estratégico" que cumple una labor "no solamente técnica, si no cultural, académica y social".

En este sentido, la conferenciante ha destacado "el entorno cambiante" que afecta al ecosistema universitario, un modelo "que ha cambiado sustancialmente en los últimos años" y que obliga a las editoriales universitarias a "continuar evolucionando para adaptarse a escenarios diversos". Por ello, ha explicado, son tres los principios que guían las acciones de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas para afrontar los desafíos del presente: "la calidad, la internacionalización y la voluntad de estar tecnológicamente a la vanguardia".

Junto a María Isabel Cabrera, han sido homenajeados los antiguos directores de UCOPress, Gustavo Gómez, Antonio Barragán, Fernando López y Juan Pedro Monferrer, quienes también han participado en una mesa redonda en la que han compartido sus experiencias, retos y aprendizajes al frente de la editorial.

El acto, por último, ha finalizado con el concierto de flamenco 'El Toque y los cuatro cantes de Córdoba', a cargo de Francisco Gómez 'El Calabrés' y la guitarra de Juanma 'el Tomate' y Jesús Hans.

MODELO EDITORIAL ABIERTO Y TRANSPARENTE

UCOPress se dedica fundamentalmente a gestionar, editar y difundir obras científicas, académicas, técnicas y culturales vinculadas al ámbito universitario. Su catálogo está organizado en colecciones académicas gestionadas y supervisadas por comités científicos con evaluación mediante revisión por pares, y junto a la biblioteca central de Rabanales tiene situado su almacén principal, que custodia la mayoría de su fondo con más de 2.000 títulos publicados.

Desde la fundación en 1952 de Zootecnia, primera revista científica sobre producción animal y áreas afines, la editorial gestiona actualmente 32 revistas científicas a través de la plataforma Open Journal Systems (OJS), asegurando la transparencia, trazabilidad y profesionalización en el acceso abierto según estándares internacionales.

Durante los últimos años, la editorial ha afrontado un proceso de renovación profunda, en el que ha puesto en marcha 'Kalifa', la primera base de datos de todas las publicaciones editadas por este servicio; y ha implantado el sistema Open Monograph Press, que garantiza la trazabilidad y transparencia en cada fase del proceso de evaluación. A estas iniciativas se suma el lanzamiento de una nueva página web, diseñada para ser más clara, intuitiva y accesible.

Comprometida con la ciencia abierta, la editorial permite que, tras un embargo de 24 meses, todas las publicaciones digitales pasen a estar en acceso abierto, ampliando así su alcance y fomentando una investigación más colaborativa. Además, con ocasión de su 50 aniversario, ha creado el Premio 'Libro de Artista', para fomentar la creatividad en el ámbito de las artes visuales contemporáneas de Córdoba.