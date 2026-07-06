UGR Emprendedora cumple diez años como el "mayor ecosistema de emprendimiento universitario de la provincia" de Granada

El equipo de UGR Emprendedora. - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR), bajo la marca UGR Emprendedora, inició una apuesta que cumple diez años para "llevar la cultura y la mentalidad emprendedora a toda la comunidad universitaria". De este modo inició en 2015 la Coordinación General de Emprendimiento de la UGR --actualmente denominada Dirección de Emprendimiento--, bajo el lema 'Tus ideas tienen valor, si las emprendes'. Una década después, UGR Emprendedora se ha convertido en el "mayor ecosistema de emprendimiento universitario de la provincia", donde miles de personas han encontrado en ella "un lugar donde transformar una idea en un proyecto real".

Todo comenzó durante el rectorado de Pilar Aranda Ramírez. Al frente, desde el primer día y hasta 2023, estuvo la catedrática del Departamento de Organización de Empresas, María del Mar Fuentes Fuentes, que dirigió el proyecto en sus primeros años, y actualmente mantiene el respaldo del actual rector, Pedro Mercado Pacheco, según ha precisado la institución académica en una nota.

En contexto, a Fuentes la acompañó desde el inicio un equipo técnico que levantó el proyecto "casi desde cero", con Sara Alonso, Daniel Ramos, Ana Isabel Rodríguez y Beñat Urrutikoetxea, junto a Javier Melero en la subdirección, puesto que ocuparon después Vanesa Barrales y, en la actualidad, Jenny María Ruiz.

En 2023, tras ocho años al frente del proyecto, María del Mar Fuentes cedió el testigo a María José González López, profesora titular del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la UGR, que dirige UGR Emprendedora. "Los inicios fueron, la verdad, muy ilusionantes, llenos de muchísimo trabajo, pero también era un reto y una responsabilidad por parte del equipo", ha señalado Fuentes.

Además, desde el inicio contaron con "la confianza de la propia Universidad". El proyecto se apoyó primero en el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, dirigido por José Antonio Naranjo, y después en el de Planificación Estratégica y Comunicación, a cargo de Salvador del Barrio. Actualmente, UGR Emprendedora se integra en el Vicerrectorado de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento, que dirige Esteban Romero Frías. Ana Isabel Rodríguez, Sara Alonso y Daniel Ramos continúan en el equipo y diez años después, conocen por su nombre a muchas de las personas emprendedoras que un día llegaron sin un plan de negocio y en la actualidad tienen su propia 'startup' o 'spin-off'.

"La convicción de que la universidad puede transformar el talento en proyectos reales es la que guía a María José González López, que hoy trabaja con el equipo de UGR Emprendedora con el mismo espíritu que el primer día", ha asegurado la UGR.

"Creo mucho en el papel transformador que tiene la universidad y en cómo, desde UGR Emprendedora, contribuimos a conectar todo ese talento que hay en la universidad, a transformarlo en ideas, en proyectos que luego puedan crear valor para la sociedad", ha señalado la actual directora de UGR Emprendedora.

UN CENTRO PROPIO PARA EMPRENDER

El Centro de Emprendimiento Breaker, punto de encuentro de las personas emprendedoras de la Universidad, alberga aulas de formación y espacios para eventos, además de zonas de 'coworking' y despachos de incubación por los que ya han pasado 53 proyectos. Fue la rectora Pilar Aranda quien lo inauguró el 21 de septiembre de 2017 en el Espacio V Centenario, la antigua Facultad de Medicina.

A lo largo de esta década, UGR Emprendedora ha desarrollado más de cien programas formativos, cada uno "pensado para un perfil y un momento distintos". Talento Emprendedor actúa como semillero de 'startups' universitarias, donde las primeras ideas toman forma de modelo de negocio.

Por su parte, la Ruta Emprendedora para Investigadores e Investigadoras acompaña a quienes quieren llevar sus resultados científicos a la sociedad o al mercado; las formaciones dirigidas al PDI de la UGR para la mejora de la actividad docente a través de herramientas y recursos novedosos que promueven la creatividad y el espíritu emprendedor y las dirigidas al Ptgas de la UGR enfocadas a la innovación y la mejora de la gestión.

El Programa 'La píldora Roja' que ha tratado de resolver retos reales de empresas del ecosistema emprendedor y que ha tenido en una gran éxito en su primera edición, el programa Breaker Impulsa centrado en la aceleración de 'startups', y las Microcredenciales que se han coordinado desde UGR Emprendedora, enfocadas a promover el emprendimiento y la generación de ideas innovadoras y de impacto, son otros ejemplos.

A todas estas actividades se suman seis ediciones del MOOC 'Emprende: convierte tu idea en un modelo de negocio' y dos del MOCC 'Emprender de la idea a la acción', que han reunido más de 18.000 participantes en sus ocho ediciones. Además, UGR Emprendedora tiene su propia plataforma de formación que cuenta con más de 10.000 usuarios inscritos.

UGR Emprendedora también ha acercado el emprendimiento a colectivos con menor presencia en este ámbito, con programas como Univergem, dirigido a mujeres emprendedoras, o TaleS, pensado para mayores de 50 años, que apuestan por un emprendimiento "más diverso y accesible".

Y los concursos han sido "una de las grandes puertas de entrada al emprendimiento universitario". Entre el Concurso de Ideas y el Concurso de Emprendimiento Universitario, UGR Emprendedora ha repartido más de 374.000 euros en premios para impulsar los proyectos, 'spin-off' y 'startups' con mayor potencial surgidos de la propia Universidad. Solo el Concurso de Ideas ha recibido 588 propuestas en nueve ediciones, de estudiantes que se "atrevieron a presentar y defender su proyecto ante un jurado experto".

En suma, la UGR ha cifrado en más de mil acciones realizadas un impacto a más de 55.000 personas que "han descubierto de cerca cómo convertir una idea en un proyecto". Más de 1.600 personas recibieron apoyo personalizado y a ello se le suma el programa de mentoría con 125 mentores en activo.

UNA RED QUE LO HACE POSIBLE

Uno de los pilares de UGR Emprendedora fue tejer una red conectada con toda la Universidad, porque "es en las aulas donde empiezan gran parte de los proyectos", ha indicado la subdirectora de UGR Emprendedora, Jenny María Ruiz.

A esa red interna se suma la del ecosistema local donde UGR Emprendedora cuenta con más de 40 convenios firmados con entidades colaboradoras vinculadas al ámbito del emprendimiento. Gracias a uno de esos convenios, en concreto con la entidad Andalucía Emprende, la Dirección de Emprendimiento es Punto de Atención al Emprendedor (PAE), lo que permite a la comunidad universitaria "recibir asesoramiento y constituir una empresa o darse de alta como persona autónoma en el propio centro".

Con esa base, UGR Emprendedora mira a los próximos años con la prioridad de "consolidar la unidad, ampliar los programas de inclusión y diversidad y reforzar su proyección internacional". En esa línea, la UGR forma parte de redes europeas como la Startup European University Network y la Alianza Arqus, y participa en encuentros de inversión como Alhambra Venture.

Asimismo, UGR Emprendedora ha lanzado la campaña #UGREmprendedora10años, que reúne a las personas fundadoras y al equipo actual en un vídeo principal, donde repasan los retos superados y los nuevos desafíos. La acompaña una serie de vídeos breves, en los que los emprendedores cuentan en primera persona lo que UGR Emprendedora significó en su camino, "desde las dudas del principio hasta el proyecto que hoy tienen en marcha".

La celebración tendrá su punto de encuentro el próximo 15 de julio, con la exposición de una muestra de proyectos impulsados desde UGR Emprendedora, un reconocimiento a las entidades que han acompañado estos diez años, la entrega de premios del XIII Concurso de Emprendimiento y un cóctel de celebración.