La UGR hará que los estudiantes de movilidad internacional firmen una declaración responsable

Estudiantes en la UGR. - UGR

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha hecho pública la convocatoria de movilidad internacional de estudiantes de grado durante el curso académico 2027/2028 y ha incluido nuevas medidas tras el asesinato en México de la estudiante Claudia Tacoronte; entre ellas, la obligatoriedad de firmar una declaración responsable.

En ella, los estudiantes manifestarán su compromiso de informarse de las recomendaciones de viaje y seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En caso de emergencia en el país de destino, "o de que las condiciones de seguridad no sean las adecuadas", también se comprometen a contactar con la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la universidad "de manera inmediata para la gestión administrativa de su regreso".

Así consta en la resolución emitida por el Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Granada y consultada por Europa Press, de la que también se desprende que la institución docente activará un canal de Telegram para emitir avisos al estudiantado cuando sea necesario.

Los estudiantes deberán suscribirse a este canal y también atender a las sesiones específicas de seguridad que van a realizarse. Hasta ahora esto se abordaba en el marco de las charlas generales de preparación para la movilidad.

La UGR prevé destinar una dotación máxima de 17,78 millones de euros a la movilidad internacional de estudiantes de grado en 2027/2028. La convocatoria contempla dos modalidades para solicitar estancias de estudios en universidades extranjeras.

La primera es Erasmus+, que incluye universidades de países miembros de la Unión Europea, así como del Reino Unido y Suiza. En el caso de estos dos últimos destinos, la financiación aplicable estará condicionada a la evolución de su proceso de reincorporación al programa. Esta modalidad también incluye universidades de terceros países asociados a Erasmus+ y universidades integradas en la Alianza Universitaria Europea Arqus.

La segunda modalidad es Intercambio, que ofrece plazas en universidades de terceros países no asociados a Erasmus+ con los que la UGR mantiene acuerdos de colaboración. Esta opción amplía las oportunidades de realizar una estancia académica internacional y permite al estudiantado solicitar aquellos destinos que mejor se ajusten a sus intereses formativos, siempre que cumpla los requisitos generales y específicos establecidos para cada universidad y titulación.

La convocatoria contempla más de 5.500 plazas de movilidad internacional, distribuidas entre las modalidades Erasmus+ e Intercambio, y ofrece la posibilidad de elegir entre más de 750 destinos en universidades e instituciones de educación superior de distintos países.

En el caso de Erasmus+, se prevén ayudas individuales y complementos sujetos a los criterios establecidos en la convocatoria, incluidos los relacionados con la inclusión y las necesidades específicas de determinados participantes.

La adjudicación de las plazas se realiza mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. Entre los criterios de valoración figuran la nota media del expediente académico y la competencia lingüística, junto con los requisitos específicos de cada destino. El plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria se desarrollará entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre de 2026.