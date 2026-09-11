La UGR reivindica su apoyo a Ceuta y la celebración de su V centenario en la inauguración del curso académico

El rector de la UGR, Pedro Mercado, durante la inauguración del curso académico universitario 2026-2027 celebrado en Granada junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha presidido el acto. - UGR

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, ha destacado este viernes con motivo de la inauguración del curso académico de las universidades andaluzas celebrado en Granada, el apoyo de la institución que dirige a su campus en Ceuta, así como el liderazgo de la UGR en Erasmus+ y la celebración del quinto centenario de la estancia de Carlos V en Granada cuando otorgó la cédula fundacional de la institución académica granadina.

En este sentido se ha pronunciado Mercado en una atención previa a medios en la que ha dicho que la inauguración del curso académico universitario andaluz 20026-2027 "no es una inauguración normal", en alusión concreta a la situación por la que pasa la Ciudad Autónoma de Ceuta a consecuencia de la crisis migratoria.

"No es una inauguración normal porque desgraciadamente la situación en uno de los campus de la UGR, como es Ceuta, y la situación grave y casi límite que está viviendo, nos condiciona en nuestro ánimo pero también en nuestra determinación de que la universidad también está para defender Ceuta, para defender un proyecto de futuro para la ciudad encarnada en el proyecto de nuestro país", ha dicho al respecto.

Además, y por otra parte, Mercado ha resaltado que este viernes se ha inaugurado un curso en el que la universidad granadina va a conmemorar la efemérides de que el emperador Carlos V decretó la cédula real que creó la institución académica. "En 1526 --Carlos V-- quiso que la universidad estuviera en Granada, que Granada albergara una de las universidades históricas de Europa junto a Bolonia, Salamanca, París, que ya estaban conformando Europa", ha expuesto.

El rector de la UGR también ha dicho que esta efemérides llena a la institución de responsabilidad, así como de "fuerza para afrontar el futuro, aún del contexto en que nos encontramos, pero con mucho optimismo".

Pedro Mercado también ha valorado el papel de la UGR al servicio de Andalucía y de las ciudades de Ceuta y Melilla. "Formamos parte de un sistema universitario andaluz, y tenemos como objetivo precisamente esa determinación y objetivo del desarrollo de nuestra tierra. Nos debemos a la sociedad y ese es el motivo que todos los días nos une para desarrollar nuestras funciones", ha epuexto.

El rector de la institución granadina también ha asegurado que el de 2026-2027 es un curso "lleno de retos y de horizontes", marco en el que ha destacado las titulaciones que estrenará la UGR como Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial, Ingeniería Biomédica "y todas las que en los próximos cursos tendremos la ocasión de poder ampliar la oferta y la calidad y la demanda de nuevos perfiles profesionales que la sociedad nos dirige".

También ha mostrado la determinación y cercanía de la UGR con su entorno más cercano, punto en el que ha hecho alusión al respaldo de la UGR a los proyectos estratégicos encaminados a respaldar la candidatura a la capitalidad cultural europea de Granada en 2031.

"Esa candidatura que acompañamos y para cual ponemos a nuestra disposición todo lo que es la conmemoración de nuestro quinto centenario, pero también todos los proyectos estratégicos que acompañamos, con Diputación, con el Parque Tecnológico de la Ciudad de la Salud, con todo el entorno empresarial para hacer desde la universidad que también nuestras tierras, nuestras ciudades sean más prósperas y tengan asegurado ese talento", ha dicho.

Por último Mercado ha valorado la gran demanda que tiene la oferta académica de la UGR y ha apuntado al "privilegio" de poder acoger "a la mayor cantidad de estudiantes Erasmus que ninguna universidad en Europa recibe".

"Seguimos siendo líderes en el programa Erasmus Plus a nivel europeo, como ya llevamos casi dos décadas y son más de casi 3.000 estudiantes los que enriquecen, los que llenan nuestras facultades y también nuestras calles de esa entidad internacional que es inherente a la Universidad de Granada", ha concluido.

La inauguración del curso ha reunido además en el Hospital Real a los rectores de las universidades públicas andaluzas, integrados en la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA). Su presidente y rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, ha destacado que esta cita ha permitido abordar los principales asuntos que marcarán el curso 2026-2027 y ha trasladado un mensaje de confianza en la capacidad del sistema universitario para seguir prestando "el mejor servicio público posible".

El presidente de AUPA también ha señalado que una de las principales reivindicaciones de las universidades públicas andaluzas es la necesidad de superar la actual situación de infrafinanciación que afecta al sistema. Oliva ha mostrado su confianza en los trabajos que desarrolla la comisión técnica constituida para esta cuestión y ha asegurado que resolver este problema permitirá a las universidades reforzar la calidad docente, impulsar nuevas titulaciones, fortalecer la investigación y avanzar en transferencia e innovación.

PEDRO MERCADO SOBRE EL INFORME PISA

Por otro lado, durante su discurso en la inauguración del curso, el rector de la UGR, Pedro Mercado, se ha referido a la reciente publicación del informe PISA, que ha tildado de "amargo golpe de realidad" y cuyos resultados son a su juicio "la grieta que avisa del deterioro de un edificio denominado Educación".

Ha advertido de que este problema "profundamente complejo y multicausal" no se resuelve sumando horas a materias instrumentales como las matemáticas o la lengua, "ni utilizando modas pedagógicas" y vincula estos malos resultados con el descenso del prestigio, rigor y centralidad que sufre la tarea docente.

"Cuando la base del sistema pierde consideración social, política y familiar, todo lo que construimos sobre ella --incluida la propia universidad-- termina por resentirse", advierte.

Ante este escenario, Mercado reivindica que la universidad pública "no puede ponerse de perfil ni quedar al margen", pues es ahí donde se forman a los maestros y profesores del mañana; y llama a asumir "la responsabilidad de liderar la recuperación del valor del esfuerzo, del pensamiento crítico y del prestigio docente".