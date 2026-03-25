UGT acusa de "electoralismo" a Sanidad con la construcción del nuevo centro de salud de Iznájar (Córdoba)

Lope Ruiz (izda.) y los sindicalistas Marco Seoane y Rafael Aguilar, durante su reunión en el Ayuntamiento de Iznájar. - UGT

IZNÁJAR (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

Los delegados sindicales de Sanidad de UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba, Marco Seoane y Rafael Aguilar, han mantenido una reunión con el alcalde de Iznájar (Córdoba), Lope Ruíz, "para conocer la situación en la que se encuentra el proyecto de reforma y ampliación o de apertura de un nuevo centro de salud en la localidad", y respecto al que ha acusado de "electoralismo" a la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.

Según ha informado el sindicato en una nota, Marco Seoane ha explicado que el actual centro de salud se ha "quedado pequeño para la población", pues, "con un espacio de unos 450 metros, tiene serias deficiencias, por lo que se planteó de urgencia una reforma, algo que se terminó por descartar ya que se hacía necesaria una ampliación hasta, al menos, los 1.200 metros de superficie para poder albergar todos sus dispositivos asistenciales y cumplir con la actual normativa, por lo que la idea inicial de una reforma del propio edificio, ampliándolo hasta 900 metros también quedó descartada".

Ante esta situación, el Ayuntamiento iznajeño propuso construir un nuevo edificio en parte del patio de un colegio cercano. Para ello, "llegaron a realizar el proyecto que, finalmente, la Consejería rechazó bajo el pretexto de que la planta de abajo del nuevo edificio pertenecería al Ayuntamiento y la de arriba a la Junta de Andalucía para albergar el centro de salud". Según ha indicado Rafael Aguilar, "desde Sanidad se argumentó que "una situación similar se habría producido en Benalmádena (Málaga) generando problemas".

Finalmente, según han indicado los delegados ugetistas, "se optó por una reforma de la Casa Ciudadana de Iznájar, un edificio del Ayuntamiento sobre el que el alcalde ha confirmado la intención del consistorio de mantenerlo en la condición de cedido a la Junta de Andalucía, algo que ocurre desde 2023, en beneficio de la correcta atención sanitaria pública de sus vecinos y satisfacer las pretensiones de la consejera de Salud de reducir el presupuesto".

Para ello, "se ha estimado una inversión de unos 550.000 euros", una cantidad, según ha asegurado Seoane, "muy inferior al coste que llevaría levantar una nueva edificación". No obstante, desde la Consejería han informado al Ayuntamiento "que se encuentran en estudio tres posibles proyectos para la ejecución de las obras, algo que, desde la Alcaldía interpretan como marear de nuevo la perdiz en una maniobra electoralista, al borde de las elecciones autonómicas".

Los delegados de UGT han valorado "la predisposición del alcalde iznajeño, y su voluntad de poner a disposición de la Consejería todos los medios necesarios para que se realicen, definitivamente, las obras del nuevo centro de salud, incluso la prórroga de cesión de la Casa Ciudadana, a pesar de saber que el proyecto elegido será un documento que caiga en saco roto para este año debido a la falta de presupuesto".

Finalmente, Seoane ha instado a la Consejería de Salud a "mostrar transparencia en las negociaciones y en los proyectos para la provincia de Córdoba, de manera muy concreta para el nuevo centro de salud de Iznájar, al ser un municipio que sufre sobremanera las consecuencias de una gestión sumamente deficitaria en materia de Salud".

Junto a ello, ha acusado a la Consejería de "jugar con la salud de la ciudadanía hasta el punto de, como está ocurriendo con el nuevo centro de Urgencias del Centro de Salud Levante Sur de la capital, instrumentalizar la política sanitaria, engañando a la población, con intereses electoralistas".