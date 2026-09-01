UGT advierte de que septiembre no pone fin al riesgo por calor y exige mantener medidas preventivas en Córdoba

Archivo - Un termómetro marca temperaturas cerca de 40º en la capital cordobesa. - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Córdoba ha advertido este martes de que la llegada del mes de septiembre "no supone el final del riesgo que las altas temperaturas representan para la salud y la seguridad de las personas trabajadoras", recalcando que "aunque en estas fechas finalizan las jornadas intensivas establecidas en algunos convenios colectivos, las empresas siguen estando obligadas a evaluar el riesgo por exposición al calor y adoptar las medidas preventivas necesarias".

Según ha indicado el sindicato en una nota, el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, ha insistido en que aunque el calendario laboral haya llegado a septiembre "las temperaturas no entienden de calendarios ni de convenios colectivos", de modo que "si continúa haciendo calor y existe riesgo para la salud de las personas trabajadoras, las medidas preventivas tienen que continuar aplicándose".

Así, desde UGT Córdoba han señalado que resulta especialmente importante mantener esta vigilancia ante una realidad climática en la que los episodios de temperaturas elevadas comienzan cada vez antes y se prolongan durante más tiempo, "una circunstancia especialmente relevante en una provincia como Córdoba, tradicionalmente expuesta a temperaturas muy altas durante el verano".

El secretario de UGT Córdoba ha llamado especialmente la atención sobre los datos de mortalidad atribuible a las temperaturas recogidos por el sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo). Según los datos manejados por el sindicato, "durante el periodo comprendido entre el 22 de junio y el 2 de septiembre de 2025 se contabilizaron en Córdoba diez fallecimientos atribuibles a las temperaturas pero, sin embargo, entre el 22 de junio y el 31 de agosto de este año la cifra asciende ya a 31 fallecimientos atribuibles al calor".

Para UGT, estos datos demuestran que "las altas temperaturas constituyen un problema que debe abordarse también desde la prevención de riesgos laborales". "El calor mata y llevamos años diciéndolo, y los datos vuelven a demostrar que no estamos ante una cuestión menor y, aunque hemos avanzado en concienciación y en cultura preventiva, no podemos permitirnos retroceder en la aplicación efectiva de las medidas", ha advertido el secretario de Salud Laboral del sindicato.

Además, "el calor puede estar detrás de numerosos accidentes o patologías que posteriormente se contabilizan de otra manera, de manera que una persona que trabaja en altura puede sufrir un mareo provocado por las altas temperaturas y caer; o alguien que realiza una actividad física intensa en el campo puede sufrir un episodio cardiovascular favorecido por el estrés térmico, y en las estadísticas aparecerá la caída o el infarto, pero detrás puede encontrarse la exposición al calor", ha alertado.

Otro dato que ha señalado el responsable de UGT Córdoba viene dado por las muertes por calor del pasado año en personas menores de 64 años que, señala, "han pasado de cero a tres en el presente año 2026".

Para concluir, Sarmiento ha lamentado que durante este año se hayan producido situaciones que, a juicio del sindicato, suponen "un retroceso en la aplicación de las medidas preventivas frente al estrés térmico y ha recordado que UGT Córdoba ya ha denunciado incumplimientos, incluso en trabajos relacionados con obras del ámbito municipal de la capital cordobesa", y ha reclamado "una mayor vigilancia para garantizar el cumplimiento de la legislación".