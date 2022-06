UGT afea que los teleoperadores "llevan desde 2019 sin convenio colectivo" y llama a "colgar los cascos" el 13 de junio

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La responsable sectorial de Oficinas y Seguros de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) UGT Andalucía, Elvira Ramírez, ha manifestado que "hemos convocado una segunda jornada de huelga después de haber realizado en estos meses ya concentraciones, paros y una primera huelga el 13 de mayo. "Nos sobran las razones para colgar los cascos, llevamos desde 2019 sin convenio colectivo, con el salario congelado, con la generosa oferta de la patronal que en un principio fue de cero por ciento para 2020, 0,8% para 2021 y de un 2,5% para 2022 y 2023", ha señalado.

En esta línea, ha añadido a través de un comunicado que el sector del 'Contact Center' ha tirado del mundo de los servicios en toda esta pandemia, las empresas del sector han crecido exponencialmente gracias al trabajo de todos estos trabajadores y trabajadoras del sector, y mientras, tenemos una pérdida de poder adquisitivo de un 16%, y hay categorías con salarios por debajo del SMI".

Ramírez ha remarcado que "cuando tuvimos que salir por la pandemia a seguir produciendo para estas empresas, que han crecido un 31%, pusimos todos nuestros medios a su alcance, pero esta patronal no contempla la compensación económica por todos estos gastos que nos ocasiona el teletrabajo, los teleoperadores nos hacemos cargo del pago de luz, de internet, de aire acondicionado, entre otros".

"No quieren dignificar nuestros contratos, a pesar de la nueva normativa de contratación, para ellos no es un tema importante", ha puesto de relieve, subrayando que "además, la subrogación del personal no entra en sus planes, hemos tenido un problema en Sitel cuando Carrefour decidió cambiar de empresa, lo que hacen es que cuando el cliente cambia de empresa para gestionar sus servicios presentan un ERE".

Desde UGT han apuntado que en Andalucía hay 25.000 personas bajo esta modalidad de convenio colectivo, 120.000 en toda España, y más del 70% de personas del sector están en con contratos temporales. "Se hace un uso masivo de la temporalidad para cubrir la actividad principal, lo hacen sin escrúpulos, cuando es ilegal. Nos sobran las razones para defender nuestros derechos, tenemos que demostrarle que no nos vamos a achantar, no vamos a aceptar estas propuestas vergonzosas", ha incidido.

Por su parte, el secretario general de FeSMC-UGT Andalucía, Eduardo Carrillo ha hecho un llamamiento a los compañeros del sector "para que asisten y participen en la huelga y en las movilizaciones convocadas, tenemos que conseguir que la patronal se doble y que entienda que el valor de su empresa son sus trabajadores, no podemos seguir más tiempo sin convenio ni escuchando cómo quieren recortar derechos".

El responsable regional de Fesmc UGT Andalucía ha insistido en que "este día 13 es muy importante, si la patronal sigue en esa actitud y no hay avance en las negociaciones, vamos a endurecer las acciones y tendremos que llegar a una huelga indefinida, pero no vamos a permitir que revienten nuestros derechos".

"Hay que recordar que los teleoperadores atienden al mundo de los servicios en banca, electricidad, telefonía, las urgencias de todo tipo, la voluntad vital, la elección de médicos, los seguros, los ayuntamientos, registros, el teléfono contra la de violencia de género, el teléfono de la esperanza y las empresas no reconocen el trabajo, ni el que hacemos ni el que hemos hecho", ha advertido Ramírez.

La concentración en Sevilla será en Plaza Nueva el 13 de junio de 11,30 a 13,00 horas y en todas las provincias los delegados sindicales estarán en las puertas de las empresas de Contact Center informando a la ciudadanía de las razones que nos han abocado a la convocatoria de huelga.