UGT-A alerta de 114 muertes laborales hasta noviembre y exige reforma "urgente" de la Ley de Prevención de Riesgos

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha mostrado su preocupación tras conocerse los datos provisionales de accidentes de trabajo acumulados hasta el mes de noviembre de 2025, que reflejan 114 trabajadores fallecidos en accidente laboral en Andalucía. Además, ha exigido la actualización "urgente" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, "adaptándola a las nuevas realidades del trabajo, como la transición climática, digital y demográfica".

Según ha explicado el sindicato en una nota, "estos datos demuestran que los mecanismos preventivos no están funcionando y que los riesgos actuales no pueden seguir regulándose con una ley con más de 30 años de antigüedad".

En este sentido, la organización sindical ha destacado que la principal causa de los accidentes mortales siguen siendo los infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas --vinculadas en muchos casos a la exposición a riesgos psicosociales, organizativos y a la sobrecarga de trabajo-- "lo que pone de relieve la necesidad de mejorar la protección de la salud mental en el ámbito laboral".

De igual modo, UGT ha resaltado "la grave infravaloración de las enfermedades profesionales en Andalucía". A pesar de concentrar casi el 16% de las personas asalariadas del país, "solo se declara el 6,4% del total de enfermedades profesionales, una situación que invisibiliza daños reales a la salud derivados del trabajo", han apuntado.

En esta línea, el sindicato ha informado que según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) en Andalucía se han registrado 96.265 accidentes de trabajo con baja, lo que supone un descenso del 1,08%. Sin embargo, "estas leves reducciones porcentuales no pueden ocultar una realidad dramática ya que cada tres días fallece una persona trabajadora en la región y cada cinco minutos se produce un accidente laboral".

Durante la jornada de trabajo han fallecido 90 personas, mientras que 24 muertes se han producido en accidentes in itinere. Además, Andalucía ha concentrado casi uno de cada cuatro accidentes graves que se producen en España, "lo que evidencia un grave problema estructural en materia de prevención".

Por sectores, UGT ha manifestado especialmente el "fuerte" incremento de la mortalidad en la construcción, que pasa de 26 personas fallecidas en 2024 a 37 en 2025, un aumento superior al 42%. También ha crecido la siniestralidad mortal en la industria, mientras que el sector servicios "sigue siendo el que registra un mayor número absoluto de víctimas mortales".

Desde el punto de vista territorial, Sevilla encabeza el ranking de mortalidad laboral con 31 personas fallecidas, seguida de Málaga y Córdoba, "lo que confirma grandes desigualdades provinciales en la protección de la seguridad y salud laboral".

Asimismo, la organización ha pedido más recursos humanos y materiales para la inspección de trabajo y la fiscalía de salud laboral; el cumplimiento "estricto" de la normativa preventiva por parte de las empresas y la creación de una figura similar a la del Delegado o Delegada Territorial de Prevención de Riesgos Laborales "para reforzar la protección en las pymes andaluzas".

Por último, UGT ha insistido en que los accidentes laborales son "evitables" y ha advertido de que "no se puede normalizar que las muertes en el trabajo queden impunes". Por ello, "el sindicato continuará personándose como acusación popular en los procedimientos judiciales donde exista posible responsabilidad empresarial en accidentes graves o mortales", ha concluido.