UGT Andalucía advierte de que la subida de los precios amenaza con absorber la mejora salarial de los trabajadores andal

Archivo - Una dependienta cobra a una cliente en una juguetería. A 27 de diciembre de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía advierte de que la mejora de los salarios registrada durante el segundo trimestre de 2026 sigue siendo "insuficiente" para cerrar la brecha existente con el conjunto del país y corre el riesgo de quedar "neutralizada" por el incremento de los precios. Según el análisis realizado por UGT Andalucía de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) correspondiente al segundo trimestre de 2026, el coste salarial por trabajador y mes se situó en Andalucía en 2.227,09 euros, con un incremento interanual del 3,7% y un fuerte aumento del 11,6% respecto al trimestre anterior.

Por su parte, el coste laboral de las empresas andaluzas alcanzó los 3.018,55 euros por trabajador y mes, tal como ha recogido la central sindical en una nota. Pese a la evolución positiva de los salarios, Andalucía continúa por debajo de la media nacional. El coste salarial andaluz es 285,59 euros mensuales inferior al promedio estatal, lo que supone una diferencia del 11,37%. Aunque esta brecha se ha reducido respecto al trimestre anterior, cuando alcanzaba el 16,97%, UGT Andalucía considera que sigue reflejando un importante desequilibrio territorial.

La distancia resulta aún mayor al comparar Andalucía con las comunidades que presentan los costes salariales más elevados. Madrid alcanza los 3.060,53 euros mensuales, 833,44 euros más que Andalucía. Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco se sitúan por encima del coste salarial medio nacional, establecido en 2.512,68 euros.

UGT Andalucía alerta de que el crecimiento nominal de los salarios puede quedar absorbido por la evolución de los precios. El IPC interanual de agosto se situó en Andalucía en el 4%, por encima del incremento salarial interanual del 3,7% registrado en el segundo trimestre. Además, el encarecimiento afecta especialmente a partidas fundamentales para las economías familiares, con incrementos del 10% en transporte, del 5,4% en vivienda y del 16,4% en costes energéticos.

Para UGT Andalucía, estos datos evidencian la necesidad de seguir avanzando en la mejora salarial y, especialmente, de extender las cláusulas de revisión salarial a los convenios colectivos, de manera que las personas trabajadoras puedan protegerse frente a incrementos inesperados de la inflación y no pierdan poder adquisitivo.

El sindicato insiste igualmente en la necesidad de continuar avanzando en la mejora del Salario Mínimo Interprofesional y reforzar la negociación colectiva como principal herramienta para conseguir que el crecimiento económico se traduzca en una mejora efectiva de las condiciones de vida de la clase trabajadora andaluza.

Por sectores, los costes salariales aumentaron tanto en Industria como en Construcción y Servicios. Los mayores incrementos interanuales se registraron en Industria (+6,63%) y Construcción (+6,58%), mientras que Servicios aumentó un 3,05%. La industria continúa siendo el sector con mayor coste salarial en Andalucía, con 2.581,02 euros mensuales, frente a los 2.181,44 euros de la Construcción y los 2.186,63 euros de los Servicios.