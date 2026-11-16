UGT Andalucía impulsa una red de puntos violeta sindicales para combatir la violencia machista en los centros de trabajo. - UGT-A

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía impulsa la creación de una red de puntos violeta sindicales con el objetivo de "reforzar la prevención, la sensibilización y la información frente a la violencia machista en los centros de trabajo de la comunidad". Esta iniciativa pretende" trasladar el compromiso sindical con la igualdad y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres al ámbito laboral", convirtiendo los centros de trabajo en espacios de "referencia, apoyo y orientación".

Con esta campaña, el sindicato quiere avanzar en la construcción de entornos laborales seguros, igualitarios y libres de violencia machista, donde los trabajadores conozcan los recursos disponibles y sepan dónde acudir ante situaciones de violencia o discriminación, ha explicado UGT-A en una nota.

Los puntos violeta sindicales estarán vinculados a la representación de UGT en los centros de trabajo y contarán con personas de referencia encargadas de facilitar información, orientar sobre los recursos existentes y contribuir a la difusión de la iniciativa entre las plantillas. De esta forma, UGT Andalucía busca que la lucha contra la violencia machista no se limite a las campañas de sensibilización, sino que forme parte del compromiso cotidiano de la acción sindical en empresas y administraciones públicas.

La incorporación a la red de puntos violeta sindicales se realizará mediante un procedimiento coordinado por la Secretaría de Igualdad y Formación de UGT Andalucía. Para formar parte de esta iniciativa, la Sección Sindical de UGT o las personas delegadas del sindicato en el Comité de Empresa o Junta de Personal deberán acordar la adhesión del centro de trabajo. Posteriormente, se designará al menos a una persona delegada o representante sindical que actuará como referente del Punto Violeta. Su función será facilitar información, orientar sobre los recursos disponibles y contribuir a que la plantilla conozca la iniciativa.

La adhesión se formalizará mediante la firma de una ficha de compromiso y su correspondiente inscripción, que será revisada y validada por la Secretaría de Igualdad de UGT Andalucía. Una vez incorporado a la red, el centro recibirá materiales informativos y de sensibilización que permitirán identificar y visibilizar el Punto Violeta Sindical. Además, cada centro organizará su presentación y difusión entre las personas trabajadoras, formando parte de una campaña de ámbito regional.

La iniciativa contempla también un mapa interactivo de los puntos violeta sindicales de UGT Andalucía, que permitirá dar visibilidad a la red y facilitar la identificación de los centros incorporados. Coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, UGT Andalucía ha convocado para el próximo miércoles, 25 de noviembre, una parada simbólica de cinco minutos, a las 12,00 horas, en todos los centros de trabajo adheridos a la campaña.

Esta acción pretende visibilizar el rechazo a la violencia machista y reafirmar el compromiso de los trabajadores con la igualdad y la construcción de espacios laborales libres de violencia. Bajo el mensaje '¡Cinco minutos para alzar la voz contra la violencia machista!', el sindicato anima a sus secciones sindicales, delegadas y delegados a impulsar la participación en esta jornada y extender la Red de Puntos Violeta a nuevos centros de trabajo.