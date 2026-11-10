UGT Andalucía rechaza los servicios mínimos decretados para las trabajadoras de Dependencia durante la huelga

Archivo - Imagen de recurso de una trabajadora del Servicio de Atención a la Dependencia. - US - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha manifestado su "rechazo absoluto" a los servicios mínimos establecidos por la Junta de Andalucía de cara a la próxima huelga general del 11 de noviembre en los sectores de ayuda a domicilio y las residencias de las personas mayores.

Según ha reivindicado el sector en un comunicado, son "abusivos y desproporcionados" y suponen "una restricción injustificada del derecho fundamental del derecho a huelga de los trabajadores".

Según UGT, esta resolución establece un mínimo del 80 % para las prestaciones en situaciones de grave dependencia, un 60 % para los que tienen reconocido un derecho a huelga severa y del 40 % para aquellos con dependencia moderada.

Por ello, ha considerado que estos porcentajes "deben analizarse respecto al principio de proporcionalidad y demuestra que la Junta introduce restricciones que dificultan la capacidad de movilización de las plantillas".