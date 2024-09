UGT y CCOO advierten de que "no acudirán" a la reunión de la mesa negociadora de Veiasa al incluir a CSIF

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han advertido este martes de que "no acudirán" a la reunión de la mesa negociadora con la dirección de Veiasa al incluir en la misma a CSIF, una organización que, según explican, "no está secundando la huelga, es más, está alentando a los trabajadores a que no vayan a las concentraciones haciéndole el juego a la empresa".

En un comunicado, el sindicato UGT ha pedido que "no se les falte el respecto a los trabajadores que están perdiendo dinero secundando la huelga" y ha señalado a Veiasa que si quiere una reunión debe ser "en formato comité de huelga que para eso existe".

"Ahí tendremos que llegar a los acuerdos que tengamos que llegar y decidiremos si desconvocamos o no desconvocamos las partes implicadas en la huelga, no los que están viendo los toros desde la barrera para después coger las orejas y darle la vuelta al ruedo", ha señalado el coordinador regional de UGT en Veiasa, Romualdo Barcala.

"La empresa sabe la fuerza que tienen la plantilla de Veiasa y sus trabajadores y ellos serán los que tendrán que decidir. Pero no nos vamos a sentar en un formato donde se blanquea una organización que le está bailando el agua a la empresa", ha señalado.

Además, han apuntado que negociar fuera del comité de huelga no tiene sentido, solo el de alargar la situación haciendo un daño irreparable a la ciudadanía de Andalucía. Es por esto por lo que no acudiremos a ninguna mesa negociadora ni este martes ni este miércoles", han explicado.

"Nos queda claro que esto no es otra muestra más de la clara incompetencia e ineficacia que vivimos a diario los trabajadores de las ITV de Veiasa, la mala gestión que se hace de todo y ahora más que nunca, el mal servicio al ciudadano, las arcas públicas, las cuentas de la empresa, el daño que están haciendo a personas y empresas y por todo ello seguro que más pronto que tarde tendrán que dar debida cuenta", han dicho.

Además, UGT y CCOO han explicado que han recibido el borrador del acta de la mesa negociadora del pasado día 17 de septiembre, "en formato para no poder retocar y con prisas para firmar ese mismo día", en plenas concentraciones de huelga, cuando "las actas hay que revisarlas y firmarlas una vez que todas las partes hagan sus aportaciones".