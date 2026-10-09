UGT y CCOO se concentran en Granada en memoria de Maricarmen y piden frenar la especulación inmobiliaria

CCOO y UGT guardan un minuto de silencio en Granada por Maricarmen. - CCOO/UGT

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han celebrado este viernes un minuto de silencio en su sede provincial en Granada que ha tenido lugar, simultáneamente en otros centros de trabajo para rendir tributo a Maricarmen Abascal, mujer de 87 años que falleció el pasado 7 de octubre tras ser desahuciada del hogar en el que había vivido durante más de 70 años.

Los sindicatos han querido recordar su figura, acompañar a sus allegados y criticar lo que califican como "una muestra más de la violencia económica y especulativa del mercado inmobiliario". UGT y CCOO Granadahan calificado de "fracasado" el actual modelo de vivienda, y han llamado a la movilización masiva de cara a la huelga general del 11 de noviembre.

El secretario general de UGT Granada, Luis Miguel Gutiérrez, ha declarado que el recuerdo a Maricarmen se hace "con dolor y rabia, pero también con profunda gratitud por el ejemplo de dignidad que nos ha dejado". "Lo que ha ocurrido con ella no ha sido un hecho inevitable, sino la consecuencia más cruel y bochornosa de un sistema que antepone el beneficio económico y la especulación de los fondos de inversión por encima de los derechos humanos más elementales y del derecho a una vivienda digna", ha añadido.

Para el representante de UGT, el caso de Maricarmen refleja "el fracaso absoluto de un modelo habitacional en el que los salarios y pensiones resultan insuficientes frente a alquileres inasumibles y a la especulación inmobiliaria". El sindicalista ha exigido reformas estructurales urgentes como frenar los desahucios sin alternativa habitacional, regular los precios del alquiler, ampliar el parque público de vivienda, limitar el uso turístico y garantizar sueldos dignos; y ha hecho un llamamiento a la clase trabajadora para secundar la huelga general convocada junto a CCOO el 11 de noviembre.

Por su parte, el secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, ha mostrado sus condolencias por la muerte de Maricarmen, a familiares y amigos y ha asegurado que "es imposible no sentir indignación y rabia" por la muerte de Mari Carmen "ya que es indignante que una persona no pueda pasar sus últimos años de vida en su casa".

El responsable sindical ha agradecido a Maricarmen "por enseñarnos que la lucha es el único camino para defender nuestros derechos" y en este sentido "su lucha sigue viva". "Concretamente, en la huelga general del 11N seguimos su camino y saldremos a la calle entre otros motivos para reivindicar un techo donde vivir", ha explicado Mesa.

El secretario general de CCOO Granada considera vital la implantación de medidas fiscales que pongan coto a los alquileres, a las hipotecas, para que la vivienda "no se coma" la mayor parte del salario de la clase trabajadora. "Asimismo, debemos impedir que los fondos buitre hagan negocio comprando viviendas para uso turístico. Tenemos derecho a un techo y lo vamos a luchar", ha concluido.