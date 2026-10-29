UGT y CCOO convocan dos jornadas de huelga en noviembre en el sector del manipulado y envasado de Granada

Archivo - Máquina de envasado. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han registrado la convocatoria formal de huelga para los próximos 11 y 12 de noviembre para el sector del manipulado y envasado de frutas y hortalizas de la provincia de Granada ante la "negativa" de la patronal a negociar la actualización del convenio colectivo.

Los sindicatos censuran que la patronal no quiera constituir la mesa negociadora y abordar las materias fundamentales que afectan "a un convenio colectivo actualmente caduco y obsoleto" y le acusan de incumplir los compromisos que se adquirieron en su momento en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía.

De hecho, acusan a la patronal de mantener "paralizada" cualquier vía de diálogo mediante la dilatación de los tiempos judiciales, a lo que suman una situación agravada por un IPC en el 5 por ciento, la paulatina incertidumbre en la garantía de la jornada laboral y el riesgo de pérdida de derechos adquiridos.

En este contexto, UGT FICA y CCOO Industria hacen un llamamiento a los trabajadores del sector para "movilizarse de forma masiva" al entender que es el momento de decir 'se acabó' en lo que a su juicio será una "huelga que histórica".

Previo a la huelga se ha fijado un encuentro para el 9 de noviembre en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla)