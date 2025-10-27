UGT y CCOO de Córdoba llaman a la huelga a los gruistas del sector de la construcción en la provincia

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) en Córdoba y CCOO Hábitat Córdoba han anunciado este lunes la convocatoria de huelga de los operadores de grúa torre que prestan servicio en el sector de la construcción en la provincia de Córdoba, que, según datos de la Delegación Territorial de Industria de la Junta de Andalucía, son un total de 1.327, "ante la falta de avances significativos en la negociación colectiva por parte de la patronal".

Según han informado ambos sindicatos en un comunicado conjunto, los trabajadores del sector de grúas torre consideran que su labor, "imprescindible para el desarrollo de las obras, no está siendo reconocida ni retribuida de forma digna".

En concreto, CCOO y UGT entienden que "las retribuciones actuales no se adecuan a la responsabilidad técnica, la exposición a riesgos y la productividad exigida", pues "no se reconocen debidamente los coeficientes de peligrosidad, los complementos por trabajo en altura, condiciones climatológicas adversas o turnos especiales".

La huelga de inicio comprenderá dos días por semana, comenzando el los días 11 y 12 del próximo noviembre, seguidos de los días 25 y 26 del mismo mes y finalizando, en principio, los días 2 y 3 de diciembre, con la previsión de que la huelga se pueda prolongar "hasta que se alcance un acuerdo en toda la provincia de Córdoba".

En cualquier caso, los sindicatos han promovido un encuentro con la patronal "en el Sercla, previo a la huelga, para el próximo día 30 del presente octubre", confiando en "poder alcanzar un acuerdo" y, por eso, han instado a la patronal del sector de la construcción a "acudir a dicha mediación e iniciar de forma inmediata las negociaciones, para no dilatar el conflicto y asumir su papel para evitar una situación de huelga prolongada, que perjudique, tanto a los trabajadores, como al desarrollo de las obras en la provincia".