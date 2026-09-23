UGT Córdoba critica la falta de profesionales y la "deficiente" planificación en la sanidad pública durante el verano

(Desde Izda.) Urbano, Heredia Y Carrillo, En La Sede Provincial De Su Sindicato. - UGT

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Servicios Públicos de Córdoba, Aurelio Carrillo, ha hecho este miércoles un balance de la situación vivida durante el verano en la sanidad pública de la provincia, señalando que "la falta de profesionales, las dificultades para cubrir las vacaciones, el cierre de los centros de salud por las tardes, las diferencias existentes entre los hospitales de la provincia y el empeoramiento de la gestión del transporte sanitario de los pacientes de diálisis" han marcado un verano caracterizado por la sobrecarga de las plantillas.

Según ha informado el sindicato en una nota, Carrillo ha señalado "la situación de las bolsas de contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuya falta de actualización, ha obligado a recurrir a bolsas adicionales y convocatorias extraordinarias", un sistema que considera que no garantiza adecuadamente los principios de igualdad y mérito, y ha como ejemplo la situación registrada en el Hospital Universitario Reina Sofía, donde "quedaron sin cubrir alrededor de 90 contratos de Enfermería durante el periodo vacacional".

Para hacer frente a esta carencia, UGT ha señalado que se ha destinado alrededor de un millón de euros al denominado programa de accesibilidad, mediante el que profesionales de Enfermería han realizado turnos adicionales para garantizar la cobertura de los servicios. Sin embargo, Carrillo ha manifestado que "esta fórmula no resuelve el problema estructural de personal y termina trasladando la falta de contratación a unas plantillas que ya soportan una elevada carga de trabajo".

Carrillo también ha puesto el foco en la Atención Primaria, recordando que "los centros de salud han permanecido cerrados por las tardes desde finales de junio hasta mediados de septiembre", una circunstancia que "ha provocado retrasos en las citas y ha trasladado una parte importante de la presión asistencial a los servicios de Urgencias".

En cuando a la situación de los hospitales de la provincia, a juicio del responsable sindical no ha sido homogénea, ya que el Puente Genil ha experimentado una evolución positiva de la actividad quirúrgica, aunque "con dificultades por la falta de radiólogos", mientras que el de Cabra "ha vuelto a cerrar una planta" y ha reducido durante el verano la actividad diaria a dos de sus seis quirófanos.

En el Hospital de Pozoblanco, por su parte, "la sobrecarga laboral ha coincidido con alrededor de 20 bajas" de profesionales de Enfermería, aunque Carrillo ha destacado como elementos positivos "la contratación de cinco médicos y el refuerzo efectuado en Salud Mental".

Por su parte, la secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP de Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha asegurado que, ante esta situación de la sanidad pública en Córdoba, "una parte importante de los profesionales formados o disponibles en Córdoba termina marchándose a otras comunidades autónomas porque reciben ofertas antes y con contratos de mayor duración".

Según ha destacado, "de 26 médicos disponibles para Atención Primaria solo 12 permanecieron en la provincia y alrededor del 70% de los profesionales de Enfermería que finalizaron su formación en Córdoba se encuentran trabajando fuera de Andalucía".

Heredia ha detallado también las importantes diferencias territoriales, destacando que en la zona de Benamejí, Palenciana y Encinas Reales "la dotación habitual de seis médicos llegó a reducirse a tres durante el verano, y Palenciana llegó a disponer de atención médica únicamente de 8,00 a 10,00 horas antes de que el facultativo tuviera que desplazarse a Benamejí".

La secretaria ugetista ha mostrado una especial preocupación por el Hospital de Montilla, "donde se acumulan importantes listas de espera", con datos que sitúan esperas superiores al año en algunas especialidades. Así, "Digestivo mantiene solicitudes pendientes desde agosto de 2025, Neumología, desde junio de 2025 y Traumatología acumula solicitudes procedentes de Atención Primaria desde enero de 2026, además de interconsultas con más de un año de espera".

Heredia ha advertido, además, que "durante julio, agosto y la primera quincena de septiembre no se ha mantenido la actividad quirúrgica por las tardes en Montilla, reduciendo la capacidad del hospital durante buena parte del verano".

Por su lado, la secretaria de la Sección Sindical de UGT SP en el Hospital Universitario Reina Sofía, María Eugenia Urbano, ha cuestionado el funcionamiento actual de la bolsa de empleo del SAS y ha criticado "contrataciones realizadas al margen de la bolsa ordinaria", una práctica que "perjudica a profesionales que han acreditado sus méritos y experiencia y pone en cuestión los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben presidir el acceso al empleo público".

Urbano ha insistido en que "detrás de las desprogramaciones, retrasos o problemas que perciben los usuarios no están los profesionales que los atienden, sino unas carencias organizativas y de personal que el sindicato lleva tiempo denunciando".

UGT Servicios Públicos de Córdoba ha incluido en su balance una denuncia sobre el actual funcionamiento del transporte sanitario para pacientes sometidos a diálisis, asegurando que algunos usuarios llegan a permanecer hasta 12 horas fuera de sus domicilios, debido a las esperas para disponer de una ambulancia después del tratamiento.

El sindicato considera especialmente grave esta situación, teniendo en cuenta que se trata, en muchos casos, de "personas mayores o pacientes con importantes problemas de salud que acaban de someterse a tratamientos de varias horas", y ha señalado que si la Junta de Andalucía mantiene el actual modelo "disponga de ambulancias suficientes para garantizar desplazamientos ágiles y evitar esperas prolongadas".