UGT Córdoba propone a Hitachi tres puntos iniciales para desbloquear el conflicto laboral y retomar las negociaciones

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de UGT-FICA de Córdoba ha remitido a la dirección de la planta de Hitachi Energy en Córdoba "una propuesta concreta y proactiva de inicio, con tres puntos claros y bien definidos, para retomar las negociaciones" del convenio colectivo y desbloquear el conflicto laboral abierto.

En este sentido y a través de una nota, el sindicato ha expresado su "profunda preocupación por el deterioro de las relaciones laborales en la planta de Hitachi Energy" en la capital cordobesa, dando lugar a "un conflicto que tiene su origen en la negociación del convenio colectivo, cuya ultraactividad expiró hace ya más de un año y que la empresa ha decidido prorrogar unilateralmente, obviando lo regulado en el estatuto de los trabajadores sobre la negociación colectiva".

Además, según ha señalado UGT, "la situación se ha agravado en los últimos días con el cierre temporal de la fábrica durante tres días decidido por la dirección, lo que ha dejado en una incertidumbre absoluta a la plantilla. A esto, se suma la apertura de expedientes contradictorios a varios miembros del comité de empresa, una medida que consideramos especialmente grave y que solo contribuye a tensar aún más el clima laboral".

Por ello, desde UGT-FICA han querido "dejar claro" que van a hacer todo lo posible, "siempre respetando la voluntad de la plantilla, para reconducir la situación y devolver cuanto antes la normalidad a la planta. Queremos transmitir a los máximos responsables de Hitachi que la fábrica de Córdoba cuenta con los mejores profesionales del sector, con muchísimos años de experiencia fabricando y exportando a todo el mundo".

"Nadie pone en duda --ha proseguido-- que esta planta alberga a los trabajadores más cualificados del ramo, un activo irremplazable que debe ser el pilar para seguir creciendo y consolidando el proyecto industrial en nuestra provincia".

En este sentido, y tras los últimos acontecimientos, UGT-FICA, "en aras de encontrar una vía de salida para revertir esta lamentable situación, ha remitido a la empresa una propuesta concreta y pro activa de inicio, con tres puntos claros y bien definidos para iniciar las negociaciones y desbloquearlas".

Estos puntos consisten en "consolidar el incremento salarial del 3,8% previsto para 2025 y mantenerlo como base en las tablas de 2026, para poder seguir negociando desde esa posición"; en segundo lugar "que cualquier medida de flexibilidad sea de carácter voluntario" y, como tercer punto, "reactivar inmediatamente la mesa negociadora del convenio colectivo a través de una comisión del comité de huelga, tal y como ambas partes están obligadas mientras dure el conflicto".

A juicio del sindicato, "es urgente que empresa y representación sindical busquemos una salida negociada antes de que la situación se vuelva irreversible. La prioridad absoluta de UGT-FICA es que Hitachi, junto a la totalidad de sus trabajadores, siga siendo un referente en la generación y consolidación de empleo estable y de calidad en la provincia de Córdoba".

Por todo ello, hace "un llamamiento público a todas las administraciones, instituciones y fuerzas políticas, para que se impliquen activamente en la defensa y consolidación del proyecto industrial de Hitachi en Córdoba. La vuelta a la paz social es imprescindible para garantizar el futuro de cientos de familias y de una de las empresas más emblemáticas de nuestra provincia".