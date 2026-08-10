UGT critica el "impago" a las trabajadoras de la adjudicataria de la limpieza en Casa Árabe de Córdoba

Archivo - Sede de Casa Árabe en Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Córdoba ha criticado este lunes que la empresa adjudicataria del servicio de limpieza en la sede de Córdoba de Casa Árabe "no está pagando los salarios a las empleadas" que prestan dicho servicio.

Según ha informado el sindicato en una nota, "desde el inicio de su gestión en junio" pasado, la adjudicataria, "Meprosa Mantenimiento y Servicios SL., con sede social en Vigo, no ha pagado ni un euro a sus empleadas, a lo que habría que sumar que no proporciona el material ni los útiles y productos necesarios para la limpieza del centro y, dado que la sede de la empresa está a más de 1.000 kilómetros de Córdoba, crea a estas empleadas una desprotección absoluta, sin material para trabajar, sin cobrar y sin ningún referente de la empresa a quién dirigirse".

El secretario provincial de FeSMC UGT Córdoba, Juan Martínez, ha explicado que "esta empresa tiene asignado el servicio de limpieza desde el pasado 25 de junio, cuando le fue adjudicado en concurso público para un periodo de cinco años", después de que "esta empresa presentase una oferta un 15,46% por debajo del presupuesto base de licitación, lo que llevó a que, inexplicablemente, desde la Administración le asignaran la concesión, primando el ahorro económico en detrimento del servicio a los ciudadanos y de las garantías laborales de las personas trabajadoras".

Martínez ha calificado de "lamentable la postura de la dirección de la casa Árabe" que, según ha afirmado, "primero ha sometido a una innecesaria presión a estas empleadas, responsabilizándolas de los incumplimientos de la empresa, y ahora ha optado por contratar temporalmente a otra empresa de limpieza, sin exigir el cumplimiento del contrato a la empresa adjudicataria ni sacar un nuevo concurso, tras rescindir dicho contrato por incumplimiento".