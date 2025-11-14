UGT denuncia amenazas de muerte a la médico del consultorio de Darro (Granada), recientemente reabierto

Archivo - El consultorio de Darro, en una imagen de archivo facilitada por UGT - UGT - Archivo

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha denunciado públicamente este viernes que la médico de Atención Primaria del consultorio de Darro, en la comarca de Guadix, en la provincia de Granada, reabierto recientemente tras la solución de unos problemas de humedades a causa de la ocupación de la planta superior del edificio donde se ubica, los cuales ha conllevado su cierre en varias ocasiones, ha recibido amenazas de muerte.

"Nuevamente y como ya veníamos avisando desde UGT, se ha vuelto a producir una agresión en el consultorio de Darro, esta vez con amenazas de muerte hacia la médico que presta en el servicio", ha indicado el sindicato en una nota de prensa este viernes.

"El consultorio de Darro no hace más que enfrentar problemas desde hace meses, como consecuencia de la ocupación que sufre su edificio, viéndose obligado a cerrar en múltiples ocasiones". Esto, entre otras razones, ha derivado en "un aumento de agresiones".

Desde UGT, "nos preguntamos después de esta última agresión con amenazas de muerte, qué criterios siguen la gerencia y el delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Granada", en referencia a Indalecio Sánchez-Montesinos, "para considerar necesaria" la activación de un servicio de vigilancia de seguridad propio.

"En esta ocasión la profesional se disponía a acudir a un aviso del 061" cuando "un paciente conflictivo y habitual se presentó exigiendo atención inmediata", encontrándose presentes en ese momento "otros profesionales del centro y Policía Local".

Ante la imposibilidad de atenderlo en el momento, este habría comenzado a "increparla y realizar amenazas de muerte", han denunciado desde UGT, que ha lamentado igualmente sobre este recurso de salud que "el día 5 fue reabierto sin el conocimiento ni aceptación de los sindicatos, y por supuesto sin que se cumplan las condiciones adecuadas".

Fue, según fuentes municipales consultadas por Europa Press en Darro, una vez que finalizaron los trabajos de fontanería destinados a solventar las humedades detectadas en el edificio municipal que alberga este recurso de salud de este municipio y la contratación de un nuevo servicio de seguridad a cargo del Ayuntamiento.