UGT destaca un 19,86% de los convenios con cláusulas de garantía salarial y defiende una negociación más "adaptativa"

SEVILLA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Andalucía ha señalado este viernes que solo el 19,86% de los convenios colectivos vigentes en el primer semestre cuentan con cláusulas de garantía salarial y que el incremento salarial del conjunto de convenios en la comunidad es del 2,15. Además, ha defendido un "comportamiento más adaptativo" en el futuro de la negociación colectiva en caso de que vaya en aumento la inflación.

Así lo ha señalado en un informe sobre la evolución de la Negociación Colectiva en Andalucía, con datos a 30 de junio de 2022, en el que detala que, de ese 19,86% de convenios con garantía salarial, es en los convenios de sector donde tienen mayor aplicación, con un total del 37,5%, frente a los de empresa, con un total del 17,6%.

Ha profundizado en estas estadísticas señalando que esta cifra se eleva hasta el 52,87% de efectividad en cuanto al número de personas trabajadoras que están cubiertas por la Cláusula de Garantía Salarial en los convenios vigentes, lo que supone un total de 395.857.

De igual manera, ha apuntado que el número de convenios de empresa supera claramente a los de sector, siendo una tendencia que se reitera en todas las provincias de Andalucía. Al mismo tiempo, ha señalado que los convenios en vigor aplican sus condiciones laborales a un total de 748.751 trabajadores y a 148.648 empresas.

Además, UGT ha hecho saber que, en lo que va de año, se han rubricado 135 convenios que afecta a 126.649 trabajadores, de los cuales 36 se han firmado en Andalucía.

Por otra parte, 310 han sido los convenios colectivos denunciados en este 2022. De esa cifra, 29 convenios han perdido su ultraactividad, es decir, son convenios para los que no se ha alcanzado un acuerdo en el plazo previsto. A su vez, el sindicato ha destacado que, de ese número, cinco son convenios sectoriales que afecta a un total de 53.223 trabajadores y trabajadoras y 1.503 empresas.

En relación a los convenios denunciados a partir del 31 de diciembre de 2021, UGT ha insistido en que pese a que esos acuerdos no lleguen a término, mantendrán su vigencia en tanto no se apruebe un nuevo convenio, por lo que todos los convenios denunciados desde 2022 no perderán sus condiciones laborales aunque no se estipule en su articulado, tal y como se expresa en la Disposición Transitoria introducida en el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre.

UN INCREMENTO MEDIO SALARIAL DEL 2,15%

De otra parte, el sindicato ha hecho hincapié en el incremento salarial medio de los convenios vigentes tanto originarios como revisados en Andalucía hasta el 30 de junio, el cual ha llegado al 2,15%, si bien, según UGT, no es homogéneo, puesto que por encima de la media se ubican Almería, con un 2,26%; Córdoba, con un 2,7%, y Sevilla con un 4,76%.

Por debajo de la media se encuentran Cádiz, con un 1,71%; Granada, con un 1,23%; Huelva, con un 1,79%; Jaén, con un 0,97%, y Málaga, con un 1,57%. Destaca, además, el guarismo de los interprovinciales, que es del 1,83%.

MAYOR JORNADA LABORAL EN CONVENIOS DE SECTOR

En lo que concierne a la jornada anual, los convenios se sitúan en 1.772,18 horas de media, subiendo hasta las 1777,71 horas en los convenios de sector y bajando hasta las 1.706,62 horas en los de empresa. A su vez, UGT recalca que en las empresas públicas la jornada anual es inferior a las empresas privadas, siendo de 1.630,03 horas al año en las primeras y de 1.746,06 horas al año en las segundas.

A nivel provincial, en la distribución de esta jornada anual, Almería presenta el mayor número de horas de media con más de 1.800 horas y los convenios interprovinciales son los que tienen el menor número de horas con 1.745,07.

UN COMPORTAMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN MÁS "ADAPTATIVO"

Finalmente, UGT-A ha puesto de manifiesto que la pérdida salarial de los trabajadores, debido a la subida de la inflación, "hace más que necesario que el comportamiento futuro de la negociación colectiva sea más adaptativo", al mismo tiempo que ha exigido un mayor incremento salarial en los convenios colectivos futuros y la suscripción de cláusulas de garantía salarial.

"En la reforma laboral recientemente acordada gana mayor protagonismo, puesto que favorece la inclusión de este tipo de cláusulas de garantía salarial al establecer el protagonismo de los convenios de ámbito superior, sectoriales, sobre los convenios de empresa", ha reseñado el sindicato sobre los convenios.

Por ello, en la acción sindical "defendemos en todas las mesas de negociación de estos convenios la inclusión de cláusulas de revisión salarial ligadas a la inflación interanual y de carácter retroactivo", ha dicho UGT matizando que si esta supera los incrementos salariales pactados, "los trabajadores no pierdan poder adquisitivo".

"Reclamamos indexar la inflación a los salarios de los trabajadores de España tal y como están haciendo las empresas que están repercutiendo sus costes a los productos que venden", ha conluido.