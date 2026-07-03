UGT-A exige a la Junta que "cumpla sus propios compromisos" en dependencia aprovechando la nueva financiación del Estado

Imagen de archivo. - UGT

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Andalucía ha valorado positivamente el incremento de la financiación que el Gobierno de España destinará al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, al tiempo que ha exigido a la Junta de Andalucía que "cumpla sus propios compromisos".

De esta manera, han señalado en una nota de prensa que se trata de una decisión que permitirá reforzar uno de los pilares del Estado del Bienestar y mejorar la atención a miles de personas que necesitan cuidados, así como a sus familias. Sin embargo, la llegada de más recursos "solo tendrá sentido si se traduce en una mejora real del servicio y en una reducción efectiva de las listas de espera que siguen afectando a Andalucía".

Ante esto, han afirmado que la comunidad continúa registrando demoras "inaceptables" para reconocer un derecho que la ley garantiza. "Miles de personas esperan durante meses e incluso años una valoración, una prestación o una plaza residencial, mientras sus familias asumen en solitario unos cuidados que deberían contar con una respuesta ágil por parte de la Administración".

Por ello, desde UGT Andalucía han reclamado que esta nueva financiación permita reforzar el sistema con más profesionales, agilizar la tramitación de expedientes, reducir los tiempos de espera y garantizar que las personas dependientes reciban la atención que necesitan en el momento adecuado.

Del mismo modo, han señalado que el refuerzo del Sistema de Dependencia debe servir también para mejorar la ayuda a domicilio, aumentar la oferta de plazas residenciales y de centros de día, impulsar servicios que favorezcan la permanencia de las personas en su entorno habitual y modernizar un sistema que lleva años necesitando una respuesta decidida.

Por ello, para el sindicato "es imprescindible" que esta inversión repercuta en quienes sostienen diariamente este servicio, mejorando las condiciones laborales de los trabajadores de la Dependencia. No puede haber una atención de calidad si no existe un empleo digno, estable y suficientemente reconocido.

UGT Andalucía señala, además, que el propio acuerdo de gobierno suscrito este jueves por PP y VOX reconoce "expresamente" la necesidad de revisar el modelo andaluz de Dependencia, agilizar las listas de espera, incrementar el personal encargado de las valoraciones y aumentar tanto las plazas residenciales como el presupuesto destinado a estos servicios.

Por ello, consideran que la nueva financiación estatal "elimina cualquier excusa" para seguir retrasando las mejoras que la ciudadanía lleva demasiado tiempo esperando. "Si el propio Gobierno andaluz reconoce en su acuerdo que el sistema necesita más medios, más profesionales y una gestión más ágil, ahora dispone de una oportunidad para demostrar con hechos ese compromiso", ha aseverado el sindicato.

Desde UGT Andalucía han reclamado igualmente la creación de una Mesa Andaluza de Seguimiento de la Dependencia, en la que participen las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, con el objetivo de garantizar la transparencia en la gestión de estos nuevos recursos, evaluar los resultados y consensuar las medidas necesarias para mejorar el sistema.

Así, UGT Andalucía "ejercerá un papel activo y vigilante para asegurar que cada euro destinado a la Dependencia llegue realmente a quienes más lo necesitan. Porque detrás de cada expediente pendiente hay una persona esperando ejercer un derecho, una familia que necesita apoyo y unos profesionales que merecen desarrollar su trabajo en condiciones dignas".