UGT homenajea a sus delegados por Granada al XXX Congreso del sindicato en 1979, el primero en democracia

UGT rinde homenaje a sus 9 delegadas y delegados por Granada al histórico XXX Congreso del sindicato, el primero en Democracia, e inaugura una exposición por su 50 aniversario - UGT

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede de UGT Granada ha acogido este lunes el 50 aniversario del histórico XXX Congreso Confederal del sindicato (1976-2026), el primero celebrado en España tras la dictadura y que supuso el regreso de la organización a la vida pública, con un emotivo acto de reconocimiento a los representantes granadinos que participaron en aquella cita: José Sarabias Escudero, Rafael Estrella Pedrola, María Enriqueta Cozar Valero, Ángel Díaz Sol, Beatriz García Cotarela, Manuel Navarro Lomaldo, Pedro Bueno Porcel, Antonio Aranda Trillo y Daniel Maldonado López.

Además, se ha inaugurado una exposición conmemorativa, organizada junto a UGT Andalucía, la Fundación Francisco Largo Caballero y FUDEPA, que recorre medio siglo de lucha por los derechos laborales desde aquel primer congreso celebrado en España tras la dictadura.

La jornada ha culminado con una visita guiada por los paneles y documentos históricos de la muestra, conducida por Mario Esteban Ruiz, director de la Fundación Francisco Largo Caballero, quien ha detallado las claves del XXX Congreso y su impacto en la consolidación del sindicalismo de clase en España.

El secretario general de UGT Andalucía y presidente de FUDEPA, Oskar Martín, ha participado en este acto organizado por la propia UGT-A, UGT Granada, la Fundación Francisco Largo Caballero y FUDEPA.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, Oskar Martín ha destacado el significado de esta conmemoración, que ha definido como una jornada de memoria, reconocimiento y justicia histórica. "Hoy es un día especial, un día feliz, porque es un día de memoria. Y hablar de memoria es muy importante para una organización como UGT Andalucía", ha señalado.

El dirigente sindical ha recordado que aquel Congreso, el primero celebrado en España tras la muerte del dictador, supuso no solo la reorganización del sindicato, sino también un impulso fundamental para la recuperación de la democracia, las libertades y los derechos de las personas trabajadoras.

"Ninguno de aquellos derechos y libertades fue un regalo. Fueron luchas, sacrificios y, sobre todo, conquistas sociales y laborales", ha reivindicado Martín, quien ha insistido en la responsabilidad de las generaciones actuales de preservar y defender ese legado.

Por su parte, el decretario general de UGT Granada, Luis Miguel Gutiérrez, ha puesto en valor el papel decisivo de aquellos nueve delegados en la transición democrática y en la defensa de la clase trabajadora granadina. "Hoy saldamos una deuda de gratitud con nueve hombres y mujeres imprescindibles. En un momento en el que todo estaba por construir y las libertades aún eran una conquista frágil, José, Rafael, María Enriqueta, Ángel, Beatriz, Manuel, Pedro, Antonio y Daniel dieron un paso al frente para llevar la voz de los trabajadores y trabajadoras de Granada al XXX Congreso", ha dicho.

Asimismo, ha subrayado la vigencia de aquel legado medio siglo después, "ya que, sin su valentía, su compromiso y su esfuerzo en la clandestinidad y en los primeros compases de la democracia, no se entendería la UGT de Granada de hoy, ni los derechos laborales y sociales de los que disfrutamos".

"Esta exposición no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino una herramienta para que las nuevas generaciones conozcan de dónde venimos y entiendan que los derechos ni se regalan ni son irreversibles; se conquistan y se defienden cada día", ha concluido.