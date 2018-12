A UGT le preocupan los riesgos psicosociales que afectan a trabajadores de Servicios Sociales de Diputación de Córdoba

Publicado 17/12/2018 18:47:41 CET

CÓRDOBA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio, realizado por UGT, sobre aspectos y riesgos psicosociales que afectan a los trabajadores de los Servicios Sociales de la Diputación de Córdoba ha revelando, según ha asegurado el propio sindicato, "datos preocupantes acerca del bienestar social" de dichos trabajadores.

Los resultados más destacados de este estudio, presentado este lunes por UGT, indican que "el 60 por ciento de la plantilla del IPBS no se siente valorada por los responsables de los servicios sociales de la Diputación y casi el 70 por ciento no percibe el reconocimiento de su labor profesional" a lo que se suma que "más del 60 por ciento de los trabajadores manifiestan que los objetivos de trabajo no están claramente definidos" y que "el 82,3 por ciento de los encuestados opinan que los jefes no saben escuchar o les es indiferente que les escuchen".

En conclusión, a juicio del sindicato, "los datos obtenidos reflejan un deterioro en la percepción global de los trabajadores sobre su puesto de trabajo y todo aquello que les rodea, lo que muestra un clima laboral deficitario", dándose "un sentimiento generalizado de desprotección física-emocional y jurídica entre los trabajadores del IPBS".

De los datos extraídos del cuestionario, que sondea el funcionamiento y organización del IPBS, UGT ha destacado también que "más de un 44 por ciento de la plantilla tiene síndrome de Burnout o es proclive a tenerlo", lo que para el sindicato resulta "realmente preocupante, ya que si no se toman medidas correctoras esta situación puede ir en aumento".

Además, el estudio refleja "la falta de personal, con más de 20 vacantes que no se cubren, con la sobrecarga que esto supone para los trabajadores, la falta de comunicación en la empresa, carencias en la formación que se ofrece a los trabajadores y tareas que realizan los trabajadores y no les corresponden".

UGT, que considera que la plantilla del IPBS presta "un servicio de calidad y cercanía a toda la población de la provincia", pone este estudio "a disposición de la dirección del IPBS", con la pretensión de "trabajar en la mejora de las condiciones psicosociales de los trabajadores y, por consiguiente, en la calidad de los Servicios Sociales de la provincia".