UGT niega el fondo de reconstrucción como "solidaridad" de la UE porque compensa "limitaciones" que impone a España

SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha rechazado ver el dinero que reciba España del fondo europeo de reconstrucción post-Covid como "solidaridad", sino más bien como "derechos", porque compensa que hay cosas que España "no ha podido hacer porque está en una Unión que tiene unas limitaciones".

Acompañado de la secretaria general del sindicato en Andalucía, Carmen Castilla, así se ha manifestado en rueda de prensa en Sevilla Álvarez, quien ha llegado a decir en este sentido que "si no tenemos mascarillas es porque no se podían producir mascarillas en España, se puede decir más alto, pero no más claro, porque el Tribunal de la Competencia no lo hubiera permitido".

Álvarez ha ahondado en que el fondo de reconstrucción "tiene que ver con las limitaciones" de los tratados de la Unión, y eso quiere decir que ella ahora "tiene que asumir sus responsabilidades". "No queremos solidaridad, queremos derechos, que nos toca, que no es que nos regalen", ha remarcado.

"También nosotros regalamos a los holandeses 10.000 millones de euros que pagan las empresas españolas que tienen la sede fiscal en Holanda como consecuencia del 'dumping fiscal' que nos hacen. Que pasa, ¿qué eso sí y lo otro no?", se ha preguntado Álvarez, quien ha añadido que la Unión Europea "es un conjunto" y por tanto "tiene que hacer frente a esas responsabilidades". "Es como si esto hubiera pasado en Andalucía y desde el Gobierno dijeran que no, esto es cosa de los andaluces", ha reflexionado.

El sindicalista se ha preguntado, frente a ese grupo de países que "intentan por todos los medios" que los fondos a España le quedan condicionados, que piensa el PP, porque defender esa postura y que la condición sea la rebaja del presupuesto público, tanto en salud como en pensiones o como en políticas sociales, "es lo más antipatriota que se puede hacer". "Tienen venir con una única condición, que es atender los efectos de la pandemia", ha dicho.

AVISA DE FRAUDE EN EMPRESAS CON LOS ERTE

Por otro lado, ha asegurado que hay empresarios que se están aprovechando de la situación y están cometiendo fraude, que tienen a empleados en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que, sin embargo, están teletrabajando; y ha lamentado que es "difícil" descubrirlos porque la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene un 25% de los inspectores que tienen los países de la UE, por lo que ha pedido un esfuerzo a la Administración para que se amplíe la plantilla de inspectores.

"Tengo la absoluta seguridad de que la inspección podrá actuar solo ahora en parte", ha dicho, "máxime en un país de pequeñas empresas que efectivamente, necesita muchísimo más, muchísimo más disposición de las personas para poder trabajarlo".

Así las cosas, les ha dicho a los empresarios dos cosas: una, que "por patriotismo, por ética, por dignidad, por responsabilidad, por su país", no deberían hacerlo; y dos, que los que lo hacen, "un poco más tarde, un poco antes, los vamos a pillar".

"Este es un buen monumento para que se visualice su patriotismo. Algunos sólo tienen el patriotismo con una gran bandera. La bandera son los derechos de las personas, es la utilización razonada, racional y razonable de los recursos públicos. No estropeen este instrumento tan importante de futuro para nuestro país", ha incidido, antes de pedir asimismo a los trabajadores que den un paso adelante y denuncien estas infracciones, aunque sea "difícil".

En esta línea ha hablado de los jornaleros y ha dicho que "no van a ser los paganos de los problemas que generan los abusos de las grandes distribuidoras y de algunos terratenientes", y ha pedido "dignidad" en sueldos, pero "también en alojamientos", así como para esas mujeres que "llevan ahí esperando en tierra de nadie", que "es un bochorno, debería serlo para Marruecos, pero también para el de España", el no encontrar una solución que les permita volver a su casa, o para los temporeros de Lérida y Huesca,

Respecto a esto último, "en buena parte los gobiernos de las comunidades autónomas, si hubieran hecho los deberes y hubieran pensado en los alojamientos, seguramente algunos de los episodios que tenemos no se hubieran producido", ha dicho.

"ABSURDO" COMPATIBILIZAR EL MÍNIMO VITAL CON UN EMPLEO

Sobre el Ingreso Mínimo Vital, el líder de UGT ha afirmado que hubieran preferido ir a un acuerdo temporal que tuviera relación con el coronavirus y que después permitiera desarrollar "una ley más pesada", desde el punto de vista de la iniciativa legislativa popular (ILP) que hace cuatro años se registró en el Congreso de los Diputados.

"No quiero engañar a nadie, el proyecto de ley no nos gusta, queremos que se introduzcan cambios", ha dicho, tras explicar que en la norma que se apruebe la administración local tiene que detectar la pobreza y las comunidades autónomas, que "son las que tienen constitucionalmente atribuidas las competencias", tienen que ser "el punto central", y el Estado, "en todo caso", tiene que hacer posible que en toda España haya "un mínimo común" para todos.

"Y sobre todo, creemos que el mínimo vital es un paso hacia el empleo. No tenemos la idea de que se convierta en una renta en la que las personas se instalen", ha afirmado el sindicalista, quien ha ahondado en que para evitarlo hacen falta orientadores, formación, itinerarios para que esas personas puedan encontrar empleo, que es "el objetivo del mínimo vital".

"El mínimo vital no tiene como objetivo una renta permanente para las personas. Las personas tienen que reincorporarse al mundo del trabajo, pues bien, eso no está en la ley y hay otra cosa que nos parece absurda, que es que se pueda compatibilizar el mínimo vital con un empleo", ha añadido, antes de apuntar que este "no es un camino posible" porque "no hay que subvencionar ninguna actividad y eso, en el fondo, es subvencionar una actividad"

"Nos puede generar unos problemas que seguramente que desde el Ministerio de la Seguridad Social no han visto"; de cualquier manera, "tenemos que valorar que se ha puesto en marcha", ha concluido al respecto.

Pepe Álvarez ha asegurado que hay que defender todas las herramientas que se han puesto en marcha para la protección social, como las medidas para autónomos, que "aunque piensen que son insuficientes, es la primera vez que tienen una cobertura tan importante", o las empleadas de hogar.

Se ha mostrado orgulloso del trabajo del sindicato y de la credibilidad que a su juicio se prueba en que 25.000 ciudadanos han confiado en la web de UGT para solicitar las prestaciones al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de los que más de 20.000 están ya resueltas.

Ha recordado que UGT también está negociando con el Gobierno varios planes de reconstrucción del país, que implican favorecer la construcción y venta de productos españoles, y potenciar la compra entre los consumidores nacionales: Dice sobre el Plan Renove dice que facilitará recuperar el empleo en la automoción; del Plan de Turismo, que debe favorecer un turismo de calidad que permita empleos dignos, con más formación y salarios más altos, y no se debe facilitar sus acciones a empresarios interesados en cerrar sus empresas para despedir a trabajadores, y luego montar otras con subempleos a través de contratas de servicios.