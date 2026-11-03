UGT-A no descarta paros en el transporte sanitario andaluz ante la falta de avances en la negociación del convenio

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SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha advertido este martes de que no descarta convocar paros y movilizaciones en el sector del transporte sanitario de Andalucía ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo regional, después de que la quinta reunión celebrada este martes en Sevilla haya concluido, según el sindicato, sin propuestas de la patronal para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

En un comunicado, el sindicato ha exigido "compromiso y seriedad" a las organizaciones empresariales Agetrans, Anatam y Sanitrans, a las que ha acusado de "no tomarse en serio la negociación" y de intentar recortar derechos laborales, especialmente en lo relativo a las condiciones de subrogación de los trabajadores.

UGT ha criticado que, tras cinco reuniones, la patronal no haya presentado ninguna propuesta que suponga una mejora de las condiciones de la plantilla y ha alertado de que sus representantes llegan habitualmente con retrasos de entre 45 minutos y una hora a los encuentros, que abandonan, según ha señalado, sin concretar respuestas a las reivindicaciones sindicales.

Asimismo, ha lamentado que las organizaciones empresariales hayan dado marcha atrás en algunos de los compromisos recogidos en un preacuerdo alcanzado hace casi dos años que finalmente no llegó a firmarse. En concreto, ha asegurado que la patronal pretende renegociar las subidas salariales inicialmente planteadas al considerar que ya no está dispuesta "a subir tanto".

El sindicato también ha señalado las discrepancias sobre la duración del convenio, al defender una reducción de cinco a cuatro años para que los trabajadores puedan percibir antes las mejoras laborales, una propuesta que, según ha explicado, no ha encontrado el respaldo de la patronal en los términos salariales planteados.

En este contexto, UGT ha insistido en que las condiciones retributivas del transporte sanitario andaluz se encuentran "muy por debajo" de la media nacional y ha reclamado una actualización de los salarios y una negociación de la jornada laboral que permita garantizar unas condiciones de trabajo dignas.

Ante esta situación, la organización sindical ha anunciado que revisará la situación laboral de las distintas empresas del sector y trasladará a la Administración el desarrollo de las negociaciones y las posibles consecuencias de la falta de avances.

Además, ha advertido de que no descarta "posibles convocatorias de paros y movilización masiva" para defender los derechos laborales que, a su juicio, están siendo cuestionados en la mesa de negociación.