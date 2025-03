UGT-A rechaza el Acuerdo de Financiación entre las universidades públicas y la Junta debido a la "falta de información"

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Andalucía ha mostrado este jueves su rechazo al Acuerdo de Financiación firmado entre las Universidades Públicas andaluzas y la Junta de Andalucía, por lo que "sigue solicitando y exigiendo la convocatoria de la Mesa General de Negociación, en la que se tomaron los acuerdos debido a la "limitada información que se ha dado a conocer".

Así lo ha comunicado UGT-A en una nota de prensa, donde ha apuntado que este acuerdo modifica lo firmado el 25 de junio del 2024 y por ello, ha exigido su cumplimiento íntegro. "Cualquier interpretación o modificación, debe ser resultado de la participación de las partes implicadas", ha resaltado.

Por este motivo, el sindicato ha afirmado que no puede reconocer el acuerdo que se presentó este pasado jueves públicamente, ya que "afecta a la financiación del acuerdo, y no se les ha informado, ni considerado su posición". Según UGT-A, la Consejería de Universidad "tiene la responsabilidad de convocar a las partes para analizar la situación que se ha planteado al no contar con los sindicatos".

Además, ha recalcado que defenderá "siempre el derecho de todas las personas trabajadoras de la universidad a percibir su retribución íntegra, sin distinción de sector o tipo de contrato, y no renunciará a ello bajo ninguna circunstancia".

"No podemos asumir y rechazamos que los atrasos de los complementos autonómicos del PDI y la carrera horizontal del PTGAS se abonen en los años 2026 y 2027; no se están considerando los trienios que se adeudan desde el día 1 enero del 2024; no podemos asumir la deuda histórica que se tiene con el Ptgas en tanto la carrera horizontal debería de haberse abonado desde 2018, mientras que se han abonado complementos autonómicos al PDI", ha indicado UGT-A.

Asimismo, el sindicato ha criticado que este acuerdo de la Junta con las universidades ratifica el trato desigual al personal de las universidades públicas, "fundadas en la precariedad de la mayor parte de las personas que trabajan en las mismas". También ha recriminado que tampoco se consideran los abonos de las sentencias, que son de obligado cumplimiento, por los quinquenios y sexenios no abonados al PDI.

"Las Universidades, al asumir este acuerdo, sin más, invisibilizan al profesorado a tiempo parcial sin considerar que también son parte del profesorado", ha subrayado, ya que "UGT solo puede reconocer y valorar la información y las propuestas que cuenten con identificación y respaldo institucional por escrito".

En este sentido, UGT-A ha afeado la "falta de transparencia, la ausencia de comunicación por parte de las Uuppa con este sindicato respecto al proceso de negociación del conflicto que se ha mantenido y sobre todo en momento de llegar a los acuerdos que han presentado".

Por ello, UGT-A ha afirmado que estudiará y ejecutará todas las acciones administrativas y legales que considere necesarias para que se cumplan los acuerdos firmados, se cumplan las sentencias y para que se consideren en igualdad de derechos a todas las personas trabajadoras de las universidades públicas independientemente de su dedicación y rol que le corresponda.

"Exigimos que financie quien tiene la responsabilidad política de financiar y que pague el sueldo que nos pertenece, quien tiene la obligación de hacerlo; no solicitamos complementos retributivos discrecionales y graciables, sino el derecho a que se nos restituya una pérdida de poder adquisitivo que se acumula desde hace años y el abono real del trabajo que se realiza", ha concluido el sindicato.