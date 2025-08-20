UGT reclama "responsabilidades" a la Diputación de Granada por las muertes de carácter laboral en la planta de Alhendín

Concentración de delegados de UGT-Servicios Públicos de Granada ante la Diputación por muertes laborales en la planta de Alhendín. - UGT GRANADA

GRANADA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Delegados de UGT-Servicios Públicos de Granada se han concentrado este miércoles, 20 de agosto, frente a la Diputación Provincial para "exigir que se depuren responsabilidades ante la pérdida de cuatro vidas humanas en los últimos nueve años en la planta de tratamiento de residuos de Alhendín, fallecimientos se han producido como consecuencia de accidentes laborales".

El último de ellos, ocurrido el pasado 11 de agosto, ya ha sido denunciado ante Fiscalía e Inspección de Trabajo, según han explicado desde UGT en un comunicado.

En la concentración, la secretaria de UGT-Servicios Públicos de Granada, Juana López, ha recordado los cuatro accidentes laborales registrados, comenzando por el que se produjo el 24 de diciembre de 2016, cuando un camionero de 33 años falleció cuando un contenedor que transportaba le cayó encima mientras revisaba un problema con el mismo.

El 8 de abril de 2019, otro camionero murió atrapado por su propio vehículo cuando este fue remolcado por un 'bulldozer' tras quedarse atascado en una de las zonas de la planta, según ha explicado el sindicato, que ha citado también el accidente del 1 de septiembre de 2023, cuando un trabajador falleció tras quedar atrapado en una prensa hidráulica.

Finalmente, el pasado 11 de agosto de este mismo año 2025, un trabajador de 44 años perdió la vida en un accidente "cuyas causas aún se investigan, aunque todo apunta a un siniestro laboral", según apuntan desde UGT.

"Con estos datos, se puede afirmar que hay un grave problema con el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales y de accidentes en este centro", ha señalado Juana López, para quien "la responsabilidad no recae solo en la empresa que gestiona la planta, FCC, sino también en la Diputación de Granada, que es la responsable de prestar este servicio público que la ciudadanía paga con sus impuestos".

En esa línea, la representante de UGT ha sostenido que las administraciones públicas "desempeñan un papel crucial como garantes del cumplimiento de la normativa, asegurando que se actúe dentro de los límites establecidos por la ley".

Así, la Diputación de Granada, según ha seguido señalando la representante sindical, "tiene la responsabilidad de garantizar que la normativa en prevención de riesgos laborales se cumpla en el centro de Alhendín, aunque el servicio esté privatizado".

Por ello, la representante de UGT ha lamentado que hayan fallecido cuatro trabajadores en nueve años, bajo diferentes gobiernos en la Diputación, tanto socialistas como 'populares', y "parece que no ha pasado nada", puesto que ha seguido habiendo accidentes laborales, ha apostillado.

La secretaria general de UGT-Servicios Públicos en Granada exige, en primer lugar, "que se tomen de inmediato las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de la planta, y en segundo, que se asuman las responsabilidades políticas y empresariales que correspondan, para que ningún trabajador de este centro salga de su casa para ir a trabajar y ya no vuelva, no se puede volver a repetir un suceso de estas características, y menos en un servicio público", ha concluido Juana López.

REACCIÓN DE LA DIPUTACIÓN TRAS EL ÚLTIMO ACCIDENTE

Tras el accidente del pasado 11 de agosto, desde la Diputación Provincial se difundió un comunicado en el que se trasladaba el "más sentido pésame" de la institución "a los familiares, amigos y allegados del trabajador fallecido".

"Lamentamos profundamente lo sucedido y trasladamos toda nuestra solidaridad y apoyo en estos momentos de dolor", añadieron desde la Diputación, que también anunció que iban a solicitar "toda la información relativa a los hechos a la empresa concesionaria con el fin de esclarecer lo ocurrido, exigiendo siempre el cumplimiento de todas las medidas y protocolos de seguridad para velar por la seguridad de los trabajadores".