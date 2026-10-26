La UJA aumenta el número de investigadores más citados mundialmente durante su trayectoria científica

Investigadores de la Universidad de Jaén más citados. - UJA

JAÉN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha incrementado el número de investigadores más citados mundialmente durante su trayectoria científica y se consolida "entre las instituciones de educación superior de mayor relevancia científica e impacto internacional".

Así lo ha indicado este lunes en una nota la institución académica después de conocer la nueva edición de la base de datos World's Top 2% Scientists, elaborada por la Universidad de Stanford en colaboración con el grupo editorial Elsevier.

Hasta 16 de sus investigadores e investigadoras "han logrado situarse entre los más citados del mundo por el impacto de la trayectoria científica global a lo largo de toda la carrera profesional (Career-long impact) en sus respectivas disciplinas, ascendiendo hasta 23 los reconocidos por su influencia científica y las citas recibidas durante el año 2025 (Single-year impact)".

En esta edición, la UJA sobresale por su "transversalidad", sumando representación investigadora en áreas prioritarias y especialidades técnicas como energías renovables y eléctrica, inteligencia artificial, ciencias de la alimentación, química analítica, ciencias de la salud, geología o filología, entre otras.

El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha considerado que este resultado es una muestra más del firme compromiso de la UJA con la excelencia científica, la transferencia del conocimiento, el fomento de una investigación de alto impacto y vocación internacional, así como con la captación y retención de talento.

Igualmente, ha señalado cómo la Universidad de Jaén "consolida año tras año la presencia de sus investigadores entre el dos por ciento de los más influyentes a nivel global en sus respectivas disciplinas".

Al respecto, ha valorado especialmente el esfuerzo realizado por los investigadores e investigadoras de la UJA que anualmente consiguen mantenerse en este destacado ranking, gracias a la alta citación de sus publicaciones, lo que corrobora la excelencia de su trabajo.

Este citado listado analiza el trabajo de más de 200.000 científicos a escala global a través de la información normalizada recopilada en la base de datos Scopus. Para ello, evalúa indicadores sistemáticos de citas, el índice h, el número de coautorías ajustadas y el indicador compuesto (c-score), midiendo la influencia real de la investigación producida.