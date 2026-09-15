La UJA recibe a 600 estudiantes de movilidad internacional de 110 países en el primer cuatrimestre del curso

Inauguración de las Jornadas de Bienvenida al Estudiantado de Movilidad. - UJA

JAÉN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) recibe a unos 600 estudiantes procedentes de alrededor de 110 países en el primer cuatrimestre, a los que se suman 120 nuevos estudiantes de los distintos programas de atracción de talento internacional.

Estas cifras se incrementarán con las movilidades previstas para el segundo cuatrimestre del curso, con estudiantado mayoritariamente procedente de instituciones americanas, según ha informado este martes la institución académica.

En concreto, durante esta semana da la bienvenida al alumnado internacional que va a estudiar en la UJA durante el primer cuatrimestre o todo el curso en el marco de los 'Welcome days' o Jornadas de Bienvenida al Estudiantado de Movilidad, que organiza el Vicerrectorado de Internacionalización.

"Esta nueva edición de los 'Welcome days' refuerza la programación de actividades respecto a ediciones anteriores, con el objeto de proporcionar información básica y útil para el estudiantado internacional, presentarles su nueva ciudad, promover la interacción con estudiantado local y facilitar de esta manera su adaptación durante estas primeras semanas", ha explicado el vicerrector de Internacionalización, José Ignacio Jiménez.

Además, ha destacado el posicionamiento de la UJA como "un destino académico global en el sur de España para la movilidad", por su amplia oferta académica, instalaciones y servicios. Ello, según ha valorado, "en un entorno internacional y multicultural, en el que reciben una atención personalizada y tienen a su disposición unas infraestructuras, en los campus de Jaén y Linares, de vanguardia".

En total, se espera que la UJA alcance durante el curso unos 3.000 estudiantes internacionales, procedentes de los distintos programas de movilidad, programas intensivos, estudiantado regular y de atracción de talento. Representa en torno al 16 por ciento de todo el estudiantado.

El programa de actividades organizado por el Vicerrectorado de Internacionalización en el marco de estas jornadas de bienvenida comenzó este lunes con la recepción por parte del propio Jiménez, que estuvo acompañado por la directora de Secretariado de Internacionalización Transversal, Carmen Conti; la directora de secretariado de Movilidad Internacional, Myriam Cano; la directora de Secretariado de Universidades Europeas (Neolaia), Beatriz Valverde, el jefe de Servicio de Relaciones Internacionales, Emilio Ayala, y Mario Fernández, presidente de la asociación ESN.

En el marco de este acto, se guardó un minuto de silencio por el asesinato de una estudiante de la Universidad de Granada en México, "uniéndose de esta manera la Universidad de Jaén a los distintos actos de condena convocados por este terrible suceso".

Posteriormente, se desarrollaron sesiones técnicas, así como la presentación, en sesiones paralelas en español e inglés, y se presentaron los distintos servicios que ofrecen el Vicerrectorado de Internacionalización, el Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación, el Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas y ESN.

VISITAS

Las jornadas han continuado este martes con visitas al Ayuntamiento de Jaén y la Diputación y un recorrido guiado al casco histórico de la capital. Este miércoles se celebrará una visita al Castillo de Santa Catalina.

El jueves, en el marco del Día de las Lenguas Europeas, además de emitirse un programa especial de UniRadio Jaén y, a través de diversos expositores, el alumnado podrá conocer otras lenguas, divertirse con juegos interactivos, participar en sorteos de matrículas para cursos del Cealm, así como visibilizar las distintas oportunidades que ofrecen la UJA y la alianza Neolaia.

El programa del día se completará a distintos servicios de la UJA como el CRAI y Biblioteca o Deportes, concluyendo con una cata de aceite. El viernes tendrá lugar la sesión de bienvenida en el Campus de Linares con distintas actividades formativas, culturales y de convivencia. Una cena internacional servirá de cierre al programa.

Los 'Welcome days' tienen como objetivo dar la bienvenida a los nuevos estudiantes internacionales de programas de atracción de talento e intercambio de movilidad recibe la UJA, de cara a simplificar el proceso de adaptación y hacer que estas semanas iniciales sean más sencilla. Como viene siendo habitual, esta iniciativa ha contado con la colaboración de la Diputación y los ayuntamientos de Jaén y Linares.