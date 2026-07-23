La UJA reconocerá a través del proyecto 'Natural de Jaén' a los tres hermanos fundadores de Petropix

Los hermanos Manuel, Raquel y Juan Carlos Santiago Bermúdez, de Petroprix - UJA

JAÉN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto 'Natural de Jaén' reconocerá este año a los hermanos Manuel (CEO), Juan Carlos (responsable de desarrollo y expansión) y Raquel Santiago Bermúdez (directora ejecutiva), propietarios y fundadores de la cadena de gasolineras Petroprix.

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha apuntado que el hecho de que estos tres hermandos hayan apostado por mantener su sede en Jaén en su proyecto de internacionalización, es "la demostración empírica de que cuando el talento local se une a una visión global, a una formación especializada y a un compromiso social auténtico, Jaén no tiene frontera".

Creada en 2013 en Martos (Jaén), Petroprix se ha convertido en la mayor red de estaciones automatizadas de España y cuenta en la actualidad con más de un millón de clientes al mes siendo la séptima empresa que más crece de Europa.

Además, con la compraventa reciente de 40 estaciones de servicio de Grupo Eroski, Petroprix persigue reforzar su presencia en once comunidades autónomas y ampliar su red hasta alcanzar 245 estaciones de servicio entre España, Portugal, Chile, Panamá, Polonia y Serbia, así como apertura de estaciones piloto en Estados Unidos.

En este sentido, la Universidad de Jaén entiende que se trata de una compañía jiennense que encarna los valores necesarios para generar riqueza y empleo de calidad desde el conocimiento, la diferenciación, la diversificación, la apertura de nuevos mercados y la atención al capital más importante: sus trabajadores, un grupo compuesto por más de 450 personas, muchos de ellos estudiantes egresados de la Universidad de Jaén.

Con el Proyecto 'Natural de Jaén', la UJA reconoce la trayectoria profesional de distintas personas originarias o fuertemente vinculadas con la provincia de Jaén que han llevado el nombre de Jaén dentro y fuera a lo largo de su vida profesional.

Hasta el momento, han recibido este reconocimiento: el investigador José López Barneo, la cantaora Carmen Linares, el escritor Juan Eslava Galán, el investigador Tomás Palacios Gutiérrez, el arquitecto Luis Berges Roldán, el empresario Luis Vañó, el investigador Francisco Herrera, el cineasta Miguel Picazo, el periodista Antonio Caño, la escritora Fanny Rubio, y las jugadoras de hockey hierba Carmen Cano y Ángeles Ruiz.

A ellos se le suman el pintor Santiago Ydáñez, el ingeniero Manuel Huertas, el poeta y dramaturgo Alberto Conejero, la magistrada Esperanza Pérez y el médico José Ángel Cabrera.