La última fase de la operación especial de Navidad culmina sin fallecidos en las carreteras interurbanas andaluzas

Archivo - Control de tráfico a causa del camión siniestrado. A 11 de septiembre de 2025 en Higuera de la Sierra, Huelva (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tercera y última fase del dispositivo especial de control y vigilancia 'Navidad 2025-2026' activado por la Dirección General de Tráfico (DGT) desde el pasado viernes, 2 de enero, culmina este martes, día 6, sin que se contabilice ningún fallecido por accidente registrado en las carreteras interurbanas de Andalucía.

Así se desprende del balance provisional difundido por la DGT a las 20,00 horas de este martes, con la información relativa al periodo de tiempo comprendido desde las 15,00 horas del pasado día 2 de enero, en el marco de la fase de Reyes de la citada operación especial de tráfico activada con motivo de la Navidad, que arrancó el 19 de diciembre.

Durante esta tercera y última fase se esperaba 1.210.000 desplazamientos en las carreteras andaluzas, según informó la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota la víspera de su inicio.

Así, entre los días 2 y 6 de enero se preveían movimientos de vehículos de corto y largo recorrido, especialmente a lo largo del fin de semana y en los días festivos, con destino a segundas residencias, zonas de grandes centros comerciales, lugares donde practicar deportes de invierno o puntos atracción turística invernal.

En Andalucía, las vías que se preveía que soportasen mayor carga de tráfico eran la A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

SIETE FALLECIDOS EN LAS DOS PRIMERAS FASES DE LA OPERACIÓN ESPECIAL

La Operación Especial Navidad 2025-2026 constaba de tres fases que han englobado a cada una de las fechas más multitudinarias de este período vacacional, esto es, Navidad, Fin de Año y Reyes.

Así, una vez superada la primera, que transcurrió del viernes 19 al 25 de diciembre, y la segunda fase, que discurrió del viernes 26 de diciembre al 1 de enero, ahora ha culminado la tercera fase, con la que se da por concluido este dispositivo especial.

En las dos primeras fases sí se registraron fallecidos --siete en total-- en las carreteras andaluzas, según la información de la DGT. Así, en la primera se contabilizaron tres muertes en otros tantos accidentes registrados en las provincias de Sevilla --el 19 de diciembre, en la N-630--, Córdoba --en la N-432, el día 22--, y en Granada el 23 de diciembre, cuando se produjo un siniestro mortal en la GR-3201, a la altura de Pinos Genil.

En la segunda fase fueron cuatro las víctimas mortales en tres accidentes de tráfico contabilizados por la DGT en carreteras andaluzas. En concreto, los siniestros se produjeron en Santa Fe (Granada) --en la A-92 el día 26 de diciembre--, Tabernas (Almería) --en la N-340A, donde un accidente de tráfico dejó el día 30 dos personas fallecidas, una herida grave y tres leves--, y en Aljaraque (Huelva), donde el día de Nochevieja se produjo un accidente en la A-492 con el resultado de una persona muerta.