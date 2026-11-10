La UNED destaca su "compromiso académico, social y cultural" con la provincia de Jaén, donde cuenta con 1.169 matrículas

Archivo - Centro Asociado de la UNED Andrés de Vandelvira de la provincia de Jaén, en Úbeda. - UNED - Archivo

ÚBEDA (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha destacado su "compromiso académico, social y cultural" con la provincia de Jaén, donde este curso cuenta con cerca de 1.200 personas matriculadas.

Así lo ha indicado este martes el director del centro de la UNED en la provincia, Vicente Ruiz, durante la inauguración del curso académico 2026-2027 en Úbeda. El Auditorio del Hospital de Santiago ha acogido este acto, presidido por la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Comunicación, Karen Vilacoba, y al que también han asistido la alcaldesa, Antonia Olivares, y el presidente de la Diputación, Juan Latorre.

En la apertura, se ha mantenido un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda y sus familiares, por cuyo luto oficial obligó a posponer esta cita. "Rehacer este acto de inauguración nos ha costado un gran esfuerzo, pero nada comparable con la angustia de quienes han perdido a un ser querido. Vaya para ellos nuestro recuerdo y nuestro afecto más sincero", ha afirmado.

Durante su intervención, ha subrayado de manifiesto el triple compromiso de la UNED con la provincia --académico, cultural y social--, al tiempo que ha valorado que la institución "está creciendo como pocas veces en su historia, gracias al plan impulsado junto al Ministerio para ampliar la oferta académica con titulaciones de alta demanda".

"Un crecimiento que también ha llegado a la provincia de Jaén, con el notable incremento en nuestros grados y dobles grados, con una alta demanda laboral y que en la UNED pueden cursarse con todas las facilidades, sin nota de corte ni límite de plazas, pero con la misma exigencia y calidad académicas que en otras universidades", ha afirmado.

Con estos condicionantes, según ha añadido Ruiz, casi 1.200 personas han elegido este curso la UNED en la provincia de Jaén para estudiar un grado, un doble grado, un máster o un doctorado. En total, 1.169 matrículas, lo que supone superar el número de estudiantes del pasado.

SEMINARIOS Y AULA DE LITERATURA

A esto ha sumado el compromiso cultural que, en Úbeda, gracias al Aula de Extensión Universitaria, se han traducido, por ejemplo, en el Foro Mundial de las Gastronomías Tradicionales o en los preparativos para celebrar en enero, el Congreso sobre Carlos V, Francisco de los Cobos y la España del Renacimiento, "del que ya apenas quedan plazas libres".

Igualmente, ha aludido a la cuarta edición del seminario 'Tesoros de la fauna ibérica', en marzo en Andújar; a la undécima del Aula de Literatura y a los cursos de verano en Alcalá la Real, que en la anterior edición batieron su récord de participación. "Todo esto sin contar otras acciones formativas en las que participamos, que llenan nuestra agenda y se benefician cientos de ciudadanos", ha apostillado.

Finalmente, en cuanto al compromiso social, ha mencionado la experiencia de "Jean Paul, que contó cómo llegó a España en patera, se hizo guardia civil y, con enorme esfuerzo, se graduó en Estudios Ingleses en la UNED de Jaén". "Hoy hemos escuchado a Paqui: mujer gitana, flamante graduada en Administración y Dirección de Empresas y, sobre todo, una persona extraordinaria", ha comentado Ruiz.

Sin olvidar el apoyo a entidades como Aprompsi o la presencia en el Centro Penitenciario de Jaén, con diversas propuestas académicas a través del programa 'Una ventana a la esperanza', así como el incremento de la oferta con el programa UNED Sénior, para personas mayores de 55 años.

INTENSA ACTIVIDAD

Una intensa actividad académica, social y cultural que no sería posible sin el apoyo y respaldo de instituciones como la Diputación Provincial de Jaén y los ayuntamientos donde la UNED está presente, además de la Fundación Unicaja y Caja Rural de Jaén.

El acto de este martes en Úbeda también ha servido para dar oficialidad a la graduación del alumnado que ha finalizado sus estudios en la UNED durante el curso pasado.

En cuanto a la lección inaugural, ha estado a cargo de Francisca S. Molina, responsable de la Unidad de Medicina Fetal del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada y vicepresidenta de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, bajo el título 'Dos vidas, un mismo cuidado. Una nueva mirada al embarazo'.