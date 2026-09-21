Unibús Jaén señala el acuerdo de transporte escolar como "base" para "salvar la situación" y abordar los costes reales

Archivo - Un grupo de estudiantes sube a un autobús escolar. - FEDINTRA - Archivo

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Transporte de Viajeros de la Provincia de Jaén (Unibús) ha señalado el acuerdo sobre transporte escolar alcanzado con la Junta de Andalucía como una "base" para "salvar la situación", de modo que más de 1.600 estudiantes vuelvan a tener servicio, y para abordar sus costes reales e incluirlos en futuras licitaciones.

Así lo ha indicado a Europa Press este lunes el presidente de la entidad, Raúl Gil, sobre un acuerdo que permitirá restablecer las 56 rutas habían quedado desiertas tras no concurrir empresas, que han denunciado condiciones que abocaban a trabajar a pérdidas.

Una problemática que "no era nueva" y que el sector viene trasladando "desde 2021" tanto a la Consejería de Educación como a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). "Lo que pasa es que nos venían haciendo prórrogas, contratos menores", ha comentado Gil, quien ha añadido "también hay problemas en otras provincias".

Tras preguntarse "dónde se ha podido, de alguna manera, romper o no trasladar todo lo que el sector viene trasladando" y lamentar que se haya dado "lugar a llegar a esta situación", Gil ha reconocido la implicación de la consejera, María del Carmen Castillo, y del delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Erik Domínguez, para "coger las riendas" a finales de la pasada semana.

"Si estuviéramos hablando de millones de euros, pero es que resulta que va a ser un millón y pico de euros la solución para un año completo, entre 2.000 personas y para servicios que, al fin y al cabo, van a revertir económicamente a las gasolineras de la provincia, a los talleres, a los trabajadores, a todo el mundo y en zonas rurales... Con esto no nos hacemos ricos", ha asegurado.

En concreto, "dentro del marco legal que le permite Intervención", se han adoptado varias medidas. "En función del observatorio de costes del Ministerio de Fomento, se han dejado solamente dos tramos de vehículos, independientemente de lo que había antes: de diez a 25 plazas y de 25 a 55 con dos tipos de tarifas", ha explicado.

A los primeros, "se le ha incrementado un doce por ciento" y a los segundos, "un 16 por ciento", según ha detallado el presidente de Unibús, quien ha matizado que "no cubre" todos los gastos, pero se ha aceptado "para intentar seguir adelante entre todos".

Además, se recoge "el 25 por ciento por especial dificultad o prestación de servicio único exclusivo". "Las zonas que podamos estar en sierra o la gente, independientemente de la zona en la que pueda estar, que solamente presta servicios del transporte escolar, ya que, por desgracia, en nuestra provincia no tenemos ni fábricas ni tenemos transporte de puertos, aeropuertos ni nada y lo que hace es una adscripción de medios personales y materiales a la prestación del servicio", ha dicho.

Gil ha destacado que esto supone "una base para salvar la situación, un 'match point' de última hora", pero "con el compromiso también de que en los próximos meses haya una licitación encima de la mesa donde se van a estudiar de verdad todos los costes para que esto que no vuelva a pasar".

Con respecto a cuándo se podrán poner en marcha las rutas afectadas, ha apuntado a la "burocracia" para "adaptar los contratos", de modo que todavía no tienen fecha, aunque espera que sea lo antes posible.

"Están trabajando a marchas forzadas desde el sábado por la noche, pero es que ahora tienen que hacer nuestros contratos y posteriormente hacer los contratos de los acompañantes que, tampoco tenemos. No sé, si a partir de mañana, podremos estar en liza algunas rutas", ha declarado.

APOYO REGIONAL

Sobre el transporte escolar en la provincia de Jaén también se ha pronunciado la Federación Independiente del Transporte de Andalucía (Fedintra), desde la que se ha valorado un acuerdo que "permite desbloquear la situación" y garantizar "un servicio esencial para las familias y los escolares".

Su presidente, Antonio Vázquez, ha valorado la voluntad de ambas partes para encontrar un punto de encuentro. "Queremos felicitar a Unibús-Jaén y a la Consejería de Educación por haber sido capaces de alcanzar un acuerdo que permite desbloquear esta situación. Lo importante ahora es que los alumnos puedan recuperar cuanto antes la normalidad y que las familias tengan la tranquilidad de contar con el transporte escolar que necesitan", ha indicado.

Ha considerado, además, que este acuerdo debe servir como "ejemplo para abordar las dificultades que están surgiendo en otras provincias andaluzas en relación con los contratos de transporte escolar". Al hilo, ha detallado que "en breve finalizarán contratos en otras provincias de Andalucía en diversas rutas escolares" y ya "han trasmitido las empresas que no van a acudir a la licitación si no se varían las condiciones".

"Hemos defendido siempre que el diálogo debe estar por encima de cualquier diferencia. Las empresas necesitan que los contratos públicos sean sostenibles y la administración necesita garantizar la prestación de los servicios. Cuando ambas partes se sientan a negociar y existe voluntad de entendimiento, es posible encontrar soluciones", ha aseverado.

Vázquez ha incidido en que el sector del transporte de viajeros afronta un escenario de incremento de costes en numerosos conceptos, desde el combustible y los vehículos hasta los seguros, mantenimiento, neumáticos y costes laborales, por lo que es necesario seguir trabajando para que las futuras licitaciones tengan en cuenta la evolución real de los costes de prestación del servicio.

Así las cosas, ha defendido que el acuerdo alcanzado entre Unibús-Jaén y la Junta "debe permitir abrir una nueva etapa de colaboración entre el sector y la administración", para lo que ha reiterado su disposición a continuar trabajando con los actores implicados para anticiparse a posibles dificultades.

"Lo ocurrido en Jaén nos demuestra que es posible encontrar soluciones cuando existe voluntad de diálogo. Desde Fedintra vamos a seguir trabajando para tender puentes entre el sector y la administración, porque nuestro objetivo común debe ser que ningún alumno andaluz se quede sin transporte escolar y que las empresas puedan prestar este servicio esencial en unas condiciones económicas que hagan viable su continuidad", ha concluido.