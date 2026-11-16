Unicaja capta más de 1.800 millones de euros en fondos de inversión hasta octubre

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SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja, a través de su gestora Unicaja AM, ha registrado 1.818 millones de euros en suscripciones netas a fondos de inversión durante los diez primeros meses del año. Esta evolución mantiene a la entidad en segunda posición en España por captaciones netas, con una cuota del 15,8% de las entradas del sector, según los últimos datos de Inverco.

En los primeros nueve meses del año, atendiendo a los últimos resultados presentados por Unicaja, el patrimonio en fondos de inversión alcanzó 19.226 millones de euros, un 13,9% más que un año antes. El crecimiento de los fondos de inversión se enmarca en la evolución favorable del ahorro de los clientes y en el refuerzo de la actividad comercial de la entidad, tal y como ha asegurado la entidad en una nota de prensa.

En esta evolución, desempeñan también un papel relevante la Banca Personal de Unicaja y Unicaja Banca Privada, dos ámbitos que refuerzan las capacidades de asesoramiento de la entidad. La evolución de estas magnitudes está en línea con uno de los objetivos del Plan Estratégico 2025-2027, que persigue impulsar el ahorro y la inversión mediante soluciones adaptadas a las necesidades y los distintos perfiles de los clientes.

Los recursos fuera de balance y los seguros alcanzaron los 26.707 millones de euros, un 9,7% más en términos interanuales. Dentro de este apartado, además del avance de los fondos de inversión, destacan los seguros de ahorro, cuyo volumen alcanzó 3.860 millones de euros, con un crecimiento del 2,3%.

Por su parte, los depósitos de clientes se situaron en 70.909 millones de euros, un 2,8% más que en septiembre de 2025. En el segmento privado, los depósitos a la vista crecen un 3% y los depósitos a plazo, un 3,5%. La evolución de fondos, seguros y depósitos refleja una mayor diversificación del ahorro de los clientes entre distintas alternativas, de acuerdo con sus necesidades, horizonte temporal y perfil inversor.

De esta manera, Unicaja continúa reforzando su oferta de ahorro e inversión mediante el asesoramiento especializado, la gestión de activos y el apoyo de su red comercial. En este ámbito, la Banca Personal de Unicaja desempeña un papel relevante en el acompañamiento de los clientes, con una atención adaptada a sus necesidades, objetivos y perfil inversor.

Por su parte, Unicaja Banca Privada continúa avanzando en su propuesta de valor en gestión y asesoramiento patrimonial, dirigida a clientes con necesidades específicas de inversión y planificación de su patrimonio. El desarrollo de ambos ámbitos se complementa con las capacidades de gestión de Unicaja AM y con la coordinación entre los equipos especializados y la red de negocio.

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Estratégico, que contempla el crecimiento de los segmentos de mayor valor y el desarrollo de las capacidades vinculadas a la gestión de activos, combinando la innovación y la tecnología con la cercanía y el asesoramiento profesional.