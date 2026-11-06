Unicef destaca que "uno de cada diez chicos en Andalucía dedica más de cinco horas diarias a las redes sociales"

Archivo - Niños utilizando dispositivos móviles. Imagen de archivo - PEXELS - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicef ha informado que la infancia y la adolescencia en Andalucía viven en la actualidad más conectadas que nunca, un fenómeno que, si bien ofrece oportunidades de aprendizaje y socialización, también plantea desafíos críticos para su bienestar ya que "uno de cada diez chicos en Andalucía dedica más de cinco horas diarias a las redes sociales", según el informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital.

De este modo, según ha detallado Unicef, el estudio --basado en las respuestas de 5.153 escolares de entre 10 y 20 años de 45 centros educativos-- señala que en Andalucía el primer móvil llega de media a los 10,52 años y a los 12, el 89% dispone de dispositivo propio. Esto confirma la tendencia de que la infancia y la adolescencia están conectadas de manera significativa entre redes sociales, videojuegos y otras aplicaciones digitales.

Además, en Andalucía, el 94,5% de los encuestados participa en al menos una red social y el 77,8% en tres o más, uno de cada dos tiene más de un perfil en una misma red social, y uno de cada diez participa en retos virales. Incluso en los últimos cursos de Primaria, el 84,4% ya tiene presencia en alguna red social.

El 10,1% dedica más de cinco horas diarias a las redes sociales durante la semana lectiva, y el 23,4% más de cinco horas diarias durante el fin de semana, siendo WhatsApp (80,8%), YouTube (79,9%), TikTok (70,9%) e Instagram (62,1%) las plataformas más utilizadas. Además, el 43% duerme todos o casi todos los días con el móvil en su habitación y, de estos, el 51,2% lo utiliza de madrugada.

Según el estudio, la exposición digital temprana y sin acompañamiento conlleva riesgos que pueden derivar en usos problemáticos y conductas inadecuadas, y esto se asocia con peor salud mental y menor calidad de vida.

Asimismo, revela algunos datos relevantes sobre varios aspectos negativos como el uso problemático y adicciones ya que el 6,6% de los adolescentes en Andalucía podría haber desarrollado ya un uso problemático de las redes sociales, un dato que supera la media nacional de 5,7%. Además, en torno al 1,6% presenta un posible trastorno por uso de videojuegos y un 2,4% se clasifica como jugadores problemáticos en el ámbito de las apuestas y el juego online.

Por otro lado, el informe revela otro aspecto negativo sobre redes sociales y salud mental. Los indicadores de salud mental son notablemente peores entre los adolescentes que podrían haber desarrollado un uso problemático de las redes sociales frente a los que no: un 34,5% refiere síntomas de ansiedad y el 37% de depresión, frente al 13,1% de ansiedad y 11,3% de depresión entre quienes no hacen uso problemático.

Igualmente, el acceso a contenidos pornográficos se produce, de media, antes de los 12 años. Uno de cada diez consume habitualmente pornografía y hasta un 21,4% de los adolescentes andaluces que la consumen muestra signos de consumo problemático.

En relación al ciberacoso y la violencia digital en la pareja, casi uno de cada diez chicos refiere haber sufrido ciberacoso y uno de cada tres adolescentes (32,6%) que tiene o ha tenido pareja, reconoce haber sufrido violencia digital por parte de ésta de manera frecuente.

En cuanto a la brecha de género, las chicas muestran casi el doble de uso problemático de redes que los chicos (8,7% frente a 4,5%) y sufren más presiones para enviar fotos o videos con contenido erótico o sexual (12,9% frente a 5,4%).

Por otro lado, los chicos presentan más consumo problemático de pornografía (14,2% frente a 2,2%) y casi cuatro de cada diez chicos andaluces (39,8%) presentan un uso problemático de los videojuegos, frente a dos de cada diez chicas (20,7%).

EL PAPEL DE LAS FAMILIAS Y LA MEDIACIÓN PARENTAL

El informe ha destacado que la mediación parental sigue siendo un área de mejora en los hogares andaluces. Aunque el 52,1% de los progenitores habla con sus hijos sobre los riesgos de internet, sólo el 43,8% establece normas o límites respecto a las horas que están con el móvil, internet o redes sociales.

Asimismo, el estudio subraya que hábitos sencillos, como no dormir con el móvil en la habitación o evitar su uso durante las comidas familiares pueden reducir a la mitad las tasas de uso problemático y las conductas de riesgo online. "Nos encontramos ante una generación que vive hiperconectada y que, aunque es más consciente de los peligros que conlleva el uso de la tecnología digital, sigue afrontando importantes retos".

En este sentido, "tenemos la responsabilidad colectiva de garantizar su protección y la de sus derechos en el mundo digital", ha señalado el presidente de Unicef Comité Andalucía, José Sánchez. Además, "este estudio nos ofrece una foto muy precisa de cuáles son esos riesgos y dónde se concentran, y eso nos permite actuar con la misma precisión, acompañarlos, proporcionarles espacios de desconexión, promover su bienestar emocional y garantizar espacios más seguros y protectores con nuestros niños y adolescentes también en el mundo digital", ha añadido.

Por su parte, el director general de Red.es, Jesús Herrero, ha destacado que la participación de más de 100.000 niños y adolescentes de toda España convierte a Infancia Digital en una fuente de conocimiento sin precedentes sobre la relación de los menores con la tecnología.

En esta línea, Herrero ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo de políticas públicas sustentadas en datos y evidencia que permitan comprender mejor los cambios que está produciendo la digitalización en la vida de las nuevas generaciones.

Paralelamente, ha señalado que las conclusiones del estudio constituyen una base sólida para impulsar actuaciones coordinadas entre administraciones, comunidad educativa, familias y otros agentes sociales, con el objetivo de promover entornos digitales más seguros, saludables y favorables para el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia.

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos, Fernando Suárez, ha explicado que "hoy los menores no simplemente usan tecnología, crecen dentro de ecosistemas digitales diseñados para captar atención e influir en comportamientos". Por eso, "ya no basta con hablar de tiempo de pantalla, debemos hablar también de diseño responsable, transparencia algorítmica, educación digital crítica y protección efectiva de la infancia en el entorno digital", ha indicado.

Por tanto, "desde el CCII defendemos que la tecnología no es neutral y que la industria tecnológica debe asumir un papel activo en la construcción de espacios digitales más seguros, saludables e inclusivos para niños y adolescentes, porque el bienestar digital también se diseña".

PROPUESTAS

Ante estos resultados, Unicef España y las entidades colaboradoras han propuesto varias medidas concretas para Andalucía como la protección integral (equiparando la violencia digital a la física en los protocolos de protección), la educación digital (reforzar la higiene digital en las familias y regular el uso de dispositivos en centros educativos), la salud pública (abordar el malestar emocional y el uso problemático de las tecnologías como una prioridad de salud comunitaria, implicando al sistema sanitario y educativo).

La última medida propuesta ha sido el sector privado (exigir a las compañías tecnológicas rendición de cuentas sobre el impacto de sus productos en los derechos de la infancia, independientemente de su sector, tamaño, ubicación o madurez).