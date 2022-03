Unidas Podemos espera que la Junta "entre en razón" y "corrija" la Ley del Suelo en su negociación con el Gobierno

SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha considerado este miércoles que el Gobierno de la Junta "debiera aprovechar" la negociación abierta con el Ejecutivo central a propósito de las "discrepancias" que éste ha expresado en torno a más de 40 artículos de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) para "entrar en razón" y "corregir" una norma contra la que Unidas Podemos ha presentado un recurso de inconstitucionalidad.

Así lo ha señalado Inmaculada Nieto en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz a preguntas de los periodistas después de que la semana pasada trascendiera que el Gobierno central y el autonómico han acordado crear un grupo de trabajo para resolver las discrepancias que mantiene el Gobierno de España sobre 42 artículos y una disposición adicional y otra final de la citada ley andaluza del suelo.

Ambas administraciones acordaron "comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional" tras la reunión de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía.

Inmaculada Nieto ha señalado que "no es una grata noticia que tengamos que acabar en el Tribunal Constitucional con una ley andaluza", y "hubiera sido preferible que tanto el Gobierno como el resto de grupos hubieran sido receptivos a los planteamientos que se le pusieron por delante para que el texto no adoleciera de problemas que ahora están sobre la mesa, no sólo referenciados" en el recurso de inconstitucionalidad de Unidas Podemos, sino por el "propio Gobierno", según ha añadido.

Inmaculada Nieto ha apuntado que la "comisión bilateral" que une a los gobiernos central y autonómico "debiera ser provechosa", y "la Junta debiera aprovechar para corregir la norma". Además, "más allá de lo estrictamente legal", según ha continuado la diputada, "políticamente la Junta debiera reflexionar sobre las consecuencias que tiene poner en plena aplicación una ley como la Lista, a efectos de reproducir problemas que ya ha tenido Andalucía y por los que ha pagado un enorme coste y también una gran servidumbre medioambiental".

"Y también ahí reside una parte de nuestro estrés hídrico, y ahí viene una parte del encarecimiento desmedido de la vivienda", según ha abundado la portavoz de Unidas Podemos, quien ha subrayado que "hay muchos problemas que en Andalucía no son compartimentos estancos, que tienen que ver con las consecuencias de decisiones políticas tomadas de manera equivocada y que la Lista los agrava todos".

Así que, "aparte del recorrido judicial, que esperemos que sea menor porque en la comisión bilateral la Junta entre en razón, políticamente también se impone una reflexión a futuro, que deje esta visión cortoplacista de satisfacción de demandas aunque sea contando medias verdades", ha concluido Inmaculada Nieto.