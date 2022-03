Unidas Podemos subraya que Andalucía "pierde empleo a mayor velocidad" y reprocha a la Junta "brazos caídos"

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento de Andalucía, Inmaculada Nieto, ha expresado este miércoles "el pesar" de su partido ante los datos del paro registrado en febrero en Andalucía, una de las comunidades donde ha subido, para advertir entonces de que la región "pierde empleo a mayor velocidad que las cinco comunidades que también lo han hecho" y reprochar al Ejecutivo autonómico que "esté de brazos caídos ante esta lacra que condiciona el devenir cotidiano de las familias".

En rueda de prensa, Nieto ha hecho esta consideración de los datos del paro de febrero, que ha crecido en Andalucía en 4.394 personas, un aumento relativo del 0,55% para situar la cifra total de parados en 809.959. En España el desempleo ha bajado en 11.394 desempleados en febrero, un -0,3%, y la cifra total de desempleados es de 3.111.684.

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía, quien ha apuntado que "nunca le hemos pedido milagros" al Gobierno andaluz al considerar que el paro se ve rodeado de "problemas estructurales", sí ha puesto de manifiesto el hecho de que "Andalucía no se puede beneficiar al mismo ritmo de los avances que ha generado de la reforma del mercado de trabajo, nos preocupa".

Nieto ha trasladado el problema de que "los recursos disponibles no se movilicen" así como ha subrayado la ausencia de planes de empleo" para los parados andaluces, al tiempo que ha sostenido que "no vamos a jugar a la simpleza del Gobierno andaluz", a quien ha reprochado que "la bajada de los parados se la apunta a ellos y los incrementos al Gobierno", por lo que ha demandado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "una disposición en la que parece que no está ni él ni su Gobierno".