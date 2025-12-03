La Universidad de Córdoba analizará los materiales de la Mezquita-Catedral para una futura restauración

El rector y el deán, junto a los investigadores responsables del proyecto y la vicerrectora de Innovación y Transferencia. - UCO

CÓRDOBA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) y el Cabildo Catedralicio han suscrito este miércoles un acuerdo mediante el cual investigadores de la UCO realizarán un análisis de los materiales que constituyen la Mezquita-Catedral desde el punto de vista de su composición mineralógica, textura y estructura. El objeto de ese estudio es proponer materiales sustitutivos y reparadores actuales de características similares a los empleados en el momento de su construcción.

Según ha indicado la UCO en una nota, el contrato, rubricado por el rector, Manuel Torralbo, y el deán, Joaquín Alberto Nieva, será ejecutado por los grupos de investigación FQM-391 'Materiales y aplicaciones' y TEP-227 'Ingeniería de la construcción', al frente de los cuales están los profesores José María Fernández y José Ramón Jiménez, respectivamente.

Está previsto que el trabajo se organice en tres fases. En la primera, se hará la caracterización de las muestras que hay que conservar o restaurar mediante técnicas como difracción y flurorescencia de rayos X, análisis termogravimétrico, uso de microscopios confocal-interferométrico y electrónico de barrido. En la segunda se hará una selección de materiales y/o morteros actuales que sean compatibles con la caracterización físicoquímica realizada en la fase anterior.

Por último, se realizará una ficha técnica de la intervención para la conservación, restauración y divulgación de resultados en congresos y revistas especializadas. Para la realización de este trabajo, el Cabildo Catedralicio aportará más de 21.000 euros.

Además de los investigadores antes mencionados, intervendrán en este proyecto los profesores David Suescun, Enrique Fernández y Antonio Manuel Merino, los tres pertenecientes al Departamento de Ingeniería Rural, Construcciones Civiles y Proyectos de Ingeniería; David Cantador y Ágata González, del Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química.