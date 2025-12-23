La Universidad de Córdoba cierra sus instalaciones por Navidad, entre el 24 de diciembre y el 6 de enero

Archivo - Un guardia de seguridad cierra las verjas de acceso al Rectorado de la Universidad de Córdoba. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Desde mañana miércoles, día 24 de diciembre, todos los centros e instalaciones de la Universidad de Córdoba (UCO) permanecerán cerrados, hasta el próximo 6 de enero, con motivo de las fiestas navideñas, si bien la Oficina del Registro General de la Universidad, situada en el Rectorado, permanecerá abierta de 9,00 a 13,00 horas los días laborables.

Además, según ha informado la UCO en una nota, está prevista la apertura extraordinaria de algunas bibliotecas en diferentes facultades de la Universidad de Córdoba durante el citado periodo de cierre de instalaciones

El calendario de aperturas extraordinarias (incluyendo Navidad) desde noviembre a febrero puede consultarse en el enlace 'https://www.uco.es/servicios/biblioteca/images/documentos/Ho...'.

Por otro lado, durante estos días será visitable, hasta el próximo 4 de enero de 2026, las exposiciones 'Canteros / Bancales', de Andrés Delgado, en el centro UCOCultura, ubicado en la Plaza de la Corredera, 40.