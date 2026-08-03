La Universidad de Córdoba cierra desde este martes sus instalaciones hasta el próximo 21 de agosto

La Universidad de Córdoba cierra sus instalaciones hasta finales de mes. - UCO

CÓRDOBA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del periodo estival, la totalidad de las instalaciones de la Universidad de Córdoba (UCO) cerrará a partir de mañana martes 4 de agosto, hasta el próximo viernes 21 de este mes, ambos inclusive, con la excepción de la Oficina de Registro del Rectorado, que permanecerá abierta al público todos los días laborables, de 9,00 a 13,30 horas, junto con determinados servicios de técnicos de mantenimiento.

Igualmente y según informadla UCO en una nota, el presente mes de agosto queda íntegramente declarado inhábil a efectos del cómputo de los plazos referidos a procedimientos cuya resolución corresponda a órganos administrativos de la UCO. La información sobre ello está en 'https://www.uco.es/gestion/archivoyregistro/informacion-regi...'.

Por los que se refiere a las salas de estudio y bibliotecas de las facultades, el horario de apertura del edificio Vial Norte para el mes de agosto será de 7,30 a 15,30 horas, y su sala de lectura permanecerá abierta de 8,00 a 15,00 horas.

Por su parte, del 18 al 21 de agosto abrirán las bibliotecas de las facultades de Filosofía y Letras y de Medicina y Enfermería de 9,00 a 00,00 horas. Toda la información está disponible en: 'https://www.uco.es/servicios/biblioteca/horarios/horarios-ex...'.

En cuanto a las instalaciones deportivas de la Universidad de Córdoba, a excepción de La Areté del Campus de Rabanales, que cierra hasta el 14 de septiembre, permanecerán abiertas durante el mes de agosto. El horario puede consultarse en el siguiente enlace: 'https://www.uco.es/empresa/ucodeporte/veranuco-horario-de-ve...'.