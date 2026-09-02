Universidad de Granada activa protocolo de crisis para inicio de curso "con normalidad y garantías" en Campus de Ceuta

Archivo - El rector de la UGR, Pedro Mercado, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

GRANADA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, ha activado el Protocolo de Respuesta Institucional ante Crisis y Emergencias de la institución académica para reforzar la coordinación interna ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta y con el objetivo de que en su campus comience el curso "con normalidad y con todas las garantías posibles, teniendo siempre como prioridad la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de nuestra comunidad universitaria".

Así lo ha dado a conocer Mercado en una carta a la comunidad universitaria del Campus de Ceuta de la UGR en la que ha subrayado que la Universidad de Granada "ha querido estar cerca de Ceuta y de todos los que formáis la comunidad universitaria" desde el comienzo de la crisis, y en la que expresa "nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo ceutí". Mercado también incide en que se mantiene "una comunicación constante y plena disposición a colaborar" con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, que precisamente este miércoles celebra su día.

"Quiero aprovechar esta jornada tan especial para la ciudad y también para nuestra universidad en la que conmemoramos el Día de Ceuta para enviaros un afectuoso abrazo y todo mi cariño y apoyo", señala en la carta. Mercado considera que la celebración "llega en unas circunstancias especialmente complejas", y expresa ser consciente de que las últimas semanas "han sido y siguen siendo muy difíciles" y que la situación que atraviesa la ciudad, junto con la incertidumbre generada, "ha provocado una comprensible preocupación ante la proximidad del inicio del nuevo curso académico".

El rector traslada en su misiva "un mensaje de tranquilidad y confianza" a la comunidad académica ceutí, y asegura que desde la UGR están "siguiendo muy de cerca la evolución de la situación y mantenemos un contacto permanente con las autoridades competentes" para preparar "de manera anticipada y ordenada nuestra respuesta ante los distintos escenarios que puedan plantearse".

Pedro Mercado ha reconocido que "la preocupación que esta situación puede generar, especialmente entre quienes en los próximos días deben incorporarse o regresar a Ceuta, así como entre sus familias" es comprensible, pero ha garantizado que "la Universidad está muy pendiente de vosotros" y actuará "con responsabilidad y prudencia, poniendo a vuestra disposición los medios y recursos que sean necesarios".

El rector de la UGR reafirma en su carta el "compromiso con nuestro campus, con quienes estudiáis y trabajáis en él y con el conjunto de la sociedad ceutí", y pide a la comunidad universitaria que permanezca atenta a los canales oficiales de la UGR para mantenerse informados de cualquier novedad relacionada con el inicio del curso académico.