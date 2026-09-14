La Universidad de Granada cifra en 6,8 millones de euros los daños causados por la serie sísmica de agosto

Grietas en un despacho de la UGR. - UGR

GRANADA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada ha concluido la valoración definitiva de los daños ocasionados por la serie sísmica registrada durante la segunda quincena de agosto, una evaluación que eleva el impacto económico de las incidencias detectadas hasta los 6,8 millones de euros.

El expediente se presentó ante el Consorcio de Compensación de Seguros el pasado 11 de septiembre y es el resultado de una evaluación exhaustiva sobre los efectos de esta sucesión de terremotos en el patrimonio universitario.

La diferencia entre la valoración inicial, que se situó en el entorno de los 3 millones de euros, y la definitiva radica fundamentalmente en que durante las últimas semanas se ha podido acceder a la totalidad de las dependencias universitarias afectadas.

En la primera fase de evaluación -realizada a finales de agosto- permanecían cerrados numerosos despachos de profesorado y personal técnico, de gestión y de administración, laboratorios y otras estancias cuya inspección no fue posible en un primer momento.

La incorporación de toda esta información ha permitido completar el diagnóstico y determinar con precisión el alcance real de los daños.

El trabajo ha sido coordinado por el vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad y ha contado con la participación de más de 150 personas, entre personal técnico, decanos, directores de centros y departamentos, vicedecanos y responsables de infraestructuras.

Este esfuerzo conjunto ha permitido inspeccionar y valorar 58 ámbitos distribuidos por los distintos campus universitarios. El expediente lo conforman 2.393 páginas de documentación técnica y gráfica. El documento recoge más de 420 incidencias registradas y 1.027 partidas de reparación con medición y precio individualizados.

Los terremotos más significativos de la serie sísmica alcanzaron una magnitud 4,8 los días 14 y 18 de agosto. La repetición de movimientos de menor intensidad durante varios días incrementó los efectos sobre los edificios, especialmente en aquellos puntos donde ya existían debilidades constructivas o elementos más vulnerables.

La magnitud de la afección debe entenderse en el contexto del patrimonio inmobiliario de la Universidad de Granada, que cuenta con 708.517 metros cuadrados de superficie construida e instalaciones deportivas exteriores repartidos en 122 edificios.

Los daños documentados se distribuyen por cinco campus universitarios de Granada y dos localizaciones en Ogíjares. Por campus, la valoración económica antes de IVA sitúa al Campus Centro como el más afectado, con 1,51 millones de euros en daños.

Le siguen Cartuja, con 1,41 millones, y Fuentenueva, con 1,31 millones. Aynadamar registra daños valorados en 0,91 millones de euros, mientras que el Campus de la Salud alcanza los 0,45 millones y las instalaciones de Ogíjares, 0,03 millones.

En conjunto, Centro, Cartuja y Fuentenueva concentran aproximadamente tres cuartas partes del presupuesto total de reparación.

EDIFICIOS

Entre los edificios con mayor afección destacan aquellos que presentan características constructivas especialmente sensibles a este tipo de fenómenos, como la Facultad de Derecho, la Facultad de Traducción e Interpretación, la Facultad de Bellas Artes, el Hospital Real y el Colegio Máximo de Cartuja, situados en edificios construidos hace décadas o siglos.

La vulnerabilidad observada responde principalmente a la combinación de elementos patrimoniales históricos, grandes superficies construidas, cubiertas complejas y espacios de considerable altura que requieren actuaciones especializadas.

Las patologías más frecuentes detectadas son fisuras y grietas, daños en falsos techos y elementos suspendidos, afecciones en cubiertas y elementos patrimoniales, así como deterioros en tabiquerías y puntos de encuentro entre distintos elementos constructivos.

Numerosas intervenciones, además, deberán ir más allá de la lesión visible para alcanzar el elemento completo afectado, con el fin de garantizar la estabilidad y durabilidad de las intervenciones, explica el informe.

Las actuaciones previstas incluyen la reconstrucción de tabiquerías, la pintura completa de paramentos afectados, la instalación de andamios y plataformas de trabajo, la reparación de falsos techos, cubiertas y chimeneas, el tratamiento de fisuras, la reposición de revestimientos y alicatados, así como las medidas de seguridad, gestión de residuos y coordinación técnica necesarias para compatibilizar las obras con la actividad universitaria.

Desde el punto de vista económico, seis grandes grupos de intervención concentran cerca del 70 por ciento del presupuesto de reparación.

La reconstrucción de tabiquería representa la partida más importante, con 1,59 millones de euros, seguida de la pintura de paños completos (0,64 millones), andamios y plataformas (0,49 millones), falsos techos (0,44 millones), cubiertas y chimeneas (0,38 millones) y tratamientos de fisuras (0,36 millones).

La Universidad de Granada, en cualquier caso, continúa impulsando las actuaciones más urgentes mientras avanza la tramitación del expediente ante el Consorcio de Compensación de Seguros con el objetivo es abordar progresivamente la totalidad de las incidencias detectadas y recuperar las condiciones óptimas de uso y seguridad en los edificios afectados.