La Universidad de Granada desaloja 15 habitaciones de un Colegio Mayor debido a daños en una cubierta por los terremotos

Vista del patio interior del Colegio Mayor Isabel La Católica de Granada. - WEB COLEGIO MAYOR ISABEL LA CATÓLICA

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha ordenado el desalojo preventivo de 15 habitaciones del Colegio Mayor Isabel La Católica, en el centro de la capital, debido a la evolución de los daños en una cubierta como consecuencia de la serie sísmica que desde mediados del mes de agosto afecta a Granada y su área metropolitana.

Así lo ha señalado el vicerrector de Infraestructuras de la UGR, Germán Martínez, que alude a lo "excepcional de la situación" debido a la evolución de la cubierta de una de las alas de esta complejo: "Se ha decidido, por seguridad, desalojar quince habitaciones que afectan a otros tantos colegiales", ha expuesto.

Los espacios afectados están delimitados y precintados para mantener las condiciones de seguridad de uso del colegio, según señala Martínez, quien también explica que la reubicación de los colegiales se está haciendo o bien en el propio inmueble, o en otras residencias o con otras soluciones "en coordinación directa con la dirección del colegio mayor y con el Vicerrectorado de Estudiantes".

La Universidad de Granada inició el pasado 4 de noviembre los trámites de contratación mediante procedimiento de emergencia de forma que las obras en la cubierta referida comenzarán "a la mayor brevedad posible".

A mediados del pasado mes de septiembre la UGR dio a conocer que la serie sísmica --con sus dos terrmotos de mayor magnitud Mw 4,8 el 15 y el 18 de agosto-- causó daños a la institucióbn académica valorados en 6,8 millones de euros con más de 420 incidencias y 1.027 actuaciones de reparación en edificios e infraestructuras distribuidos por todos los campus de Granada.