La Universidad de Granada desaloja 15 habitaciones de un Colegio Mayor debido a daños en una cubierta por los terremotos

Vista del patio interior del Colegio Mayor Isabel La Católica de Granada.
Vista del patio interior del Colegio Mayor Isabel La Católica de Granada. - WEB COLEGIO MAYOR ISABEL LA CATÓLICA
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 10 noviembre 2026 15:56
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GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha ordenado el desalojo preventivo de 15 habitaciones del Colegio Mayor Isabel La Católica, en el centro de la capital, debido a la evolución de los daños en una cubierta como consecuencia de la serie sísmica que desde mediados del mes de agosto afecta a Granada y su área metropolitana.

Así lo ha señalado el vicerrector de Infraestructuras de la UGR, Germán Martínez, que alude a lo "excepcional de la situación" debido a la evolución de la cubierta de una de las alas de esta complejo: "Se ha decidido, por seguridad, desalojar quince habitaciones que afectan a otros tantos colegiales", ha expuesto.

Los espacios afectados están delimitados y precintados para mantener las condiciones de seguridad de uso del colegio, según señala Martínez, quien también explica que la reubicación de los colegiales se está haciendo o bien en el propio inmueble, o en otras residencias o con otras soluciones "en coordinación directa con la dirección del colegio mayor y con el Vicerrectorado de Estudiantes".

La Universidad de Granada inició el pasado 4 de noviembre los trámites de contratación mediante procedimiento de emergencia de forma que las obras en la cubierta referida comenzarán "a la mayor brevedad posible".

A mediados del pasado mes de septiembre la UGR dio a conocer que la serie sísmica --con sus dos terrmotos de mayor magnitud Mw 4,8 el 15 y el 18 de agosto-- causó daños a la institucióbn académica valorados en 6,8 millones de euros con más de 420 incidencias y 1.027 actuaciones de reparación en edificios e infraestructuras distribuidos por todos los campus de Granada.

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