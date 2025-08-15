La Universidad de Granada encabeza el Ranking de Shanghái en Andalucía, seguida por Sevilla

SEVILLA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) se consolida como la universidad andaluza mejor posicionada en el Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2025, conocido internacionalmente como el Ranking de Shanghái, manteniendo su ubicación en el rango 301-400, al igual que en el año anterior. Le sigue la Universidad de Sevilla (US), que también conserva su posición en el intervalo 401-500.

Según el ranking publicado este viernes y recogido por Europa Press, entre las 1.000 mejores universidades del mundo se encuentran otras cuatro universidades andaluzas. La UGR que se posiciona como la primera entre las andaluzas, este año además ocupa el séptimo puesto a nivel nacional y se sitúa entre las 75 mejores universidades del mundo en las áreas de Matemáticas y Odontología, y en el top 100 en Ingeniería e Informática. En estas tres últimas áreas la institución académica granadina es también la primera de España.

El segundo puesto lo ocupa la US, que en esta edición del ranking vuelve a estar en la franja 401-500, donde volvió el pasado año situándose de nuevo entre las 500 mejores universidades del mundo, posición que mantuvo de 2019 a 2022, cerrando además la lista de las diez mejores universidades españolas.

La siguiente en la lista es la Universidad de Jaén (UJA), que mejora su posición respecto a 2024 al situarse en el tramo 801-900, ascendiendo desde el rango 901-1.000 que ocupaba el año pasado. Le sigue la Universidad de Málaga (UMA), que empeora su posición este año, descendiendo al tramo 801-900 desde el 701-800 que ocupaba en 2024. A continuación, se encuentra la Universidad de Cádiz (UCA), que mantiene la misma posición que en 2024, en el tramo 901-1.000, al igual que la Universidad de Córdoba (UCO), que también conserva su posición respecto al año anterior en entre los puestos 901-1.000.

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) no ha logrado volver al ranking después de caerse de la edición 2024 y las universidad de Almería (UAL) y Huelva (UHU) vuelven a quedarse fuera de la clasificación. Asimismo, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) no concurre como candidata a esta lista dada su especialidad organizativa y académica.

Por su parte, el Rector de la UGR, Pedro Mercado, ha valorado que los resultados de esta edición son motivo de "gran satisfacción", pues "consolidan la posición de la UGR entre las principales universidades de España y como referente en Andalucía, confirmando la solidez de nuestro proyecto académico e investigador".

Asimismo, ha destacado que "este logro es fruto del esfuerzo y compromiso de toda nuestra comunidad universitaria, a la que expreso mi más sincero agradecimiento por su dedicación y excelencia". No obstante, ha insistido en que "debemos seguir avanzando y no conformarnos con lo alcanzado, manteniendo la excelencia como seña de identidad de esta institución".

En este contexto, el rector de la US, Miguel Ángel Castro, ha señalado que se trata de "una buena noticia que, sin duda, debe agradecerse a todos los miembros de la comunidad universitaria de la querida Hispalense, cuyo trabajo y esfuerzo hacen posible avanzar en el reconocimiento y la reputación internacional de la US". "Este resultado es fruto del esfuerzo colectivo de las miles de personas que conforman esta institución", ha apostillado.

26% MÁS DE FINANCIACIÓN QUE EN 2018

Por su parte, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha destacado en una nota que la presencia de más de la mitad del sistema público de educación superior entre las mejores universidades del mundo evidencia el compromiso del Gobierno regional con la educación superior" que se imparte en la comunidad, donde las universidades públicas van a disponer este 2025 de "la mayor financiación de su historia", casi 1.726 millones de euros, lo que supone un aumento del 26% respecto a 2018, antes de la llegada de Juanma Moreno al Gobierno, gracias al modelo de financiación aprobado por la Junta con unanimidad de los rectores. Además, se han añadido más de 21 millones este año para desarrollar los acuerdos sociales alcanzados en mesa de negociación.

"Andalucía es también una de las comunidades autónomas que más destina a sus universidades públicas en relación con el PIB", ha asegurado la Consejería, toda vez que ha indicado que en el ámbito de la internacionalización, durante la presente legislatura, se ha incrementado un 5% la asignación a las ayudas Erasmus+ con un presupuesto anual de 12,1 millones de euros, incremento que se repetirá para el curso 2026/2027.

Además, ha resaltado que, para fortalecer el conjunto del sistema universitario, la comunidad ha actualizado su oferta académica tras 14 años congelado el catálogo de títulos. Así, la nueva programación para 2025-2028 incluye 188 nuevas titulaciones (grados, másteres y doctorados) que se empezarán a impartir en las universidades públicas andaluzas a partir del próximo año académico. Concretamente, nueve grados, 35 másteres y seis doctorados han recibido informe favorable para su implantación en el curso 2025-2026.