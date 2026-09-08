La Universidad de Granada reúne a especialistas de referencia en el estudio de terremotos y fallas activas en IberFAULT

Falla del río Dílar. - UGR

GRANADA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) acoge desde este miércoles 9 de septiembre, y hasta el sábado 12, la V Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología IberFAULT 2026, un encuentro científico que reúne cada cuatro años a especialistas nacionales e internacionales dedicados al estudio de las fallas activas, la actividad sísmica y los riesgos asociados a los terremotos. La cita tendrá lugar en la Facultad de Ciencias.

Desde la UGR destacan en un comunicado que esta reunión constituye uno de los principales foros ibéricos de intercambio científico en este ámbito y tendrá cinco sesiones temáticas sobre tectónica activa y paleosismología en tierra --con dos sesiones--, sismología y geodesia aplicada a la tectónica activa, tectónica activa en el medio marino y bases de datos, catálogos de fallas y modelización de la peligrosidad.

En IberFAULT 2026 se presentarán trabajos relacionados con estructura y morfotectónica de fallas activas, paleosismología, arqueo-sismología, sismicidad histórica e instrumental, efectos geológico-ambientales de terremotos, sismotectónica, movimientos actuales y su monitorización, prospección geofísica aplicada al conocimiento de fallas activas y peligrosidad sísmica

La reunión tiene una especial relevancia para Granada y su entorno, un territorio donde la actividad sísmica forma parte de la realidad geológica y social. Los trabajos que se presentarán contribuirán a mejorar el conocimiento sobre el funcionamiento de las fallas activas y sobre los procesos que generan terremotos, una información fundamental para avanzar en la investigación de la peligrosidad sísmica y en la reducción de riesgos.

Además de la presentación de comunicaciones científicas y sesiones de debate, IberFAULT 2026 servirá como espacio para el intercambio de experiencias entre investigadores y para la discusión de nuevas líneas de trabajo que permitan profundizar en el estudio de los procesos tectónicos activos de la Península Ibérica.

Las sesiones científicas se desarrollarán los días 9 y 10 de septiembre en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Posteriormente, los días 11 y 12, los participantes realizarán varias salidas de campo para observar algunas de las principales fallas activas del entorno granadino y otras estructuras tectónicas de interés, completando así una programación que combina investigación, transferencia de conocimiento y observación directa sobre el terreno. La salida del viernes se centra en la Cuenca de Granada mientras que la del sábado lo hace en la Cuenca de Guadix-Baza