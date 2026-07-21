La Universidad de Jaén digitaliza la gestión de la calidad de sus centros con una nueva aplicación informática

Archivo - Fachada del Edificio D4 del Campus de Las Lagunillas - UJA - Archivo

JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha digitalizado la gestión de la calidad de sus centros con una nueva aplicación informática denominada UJA-SIGUE SGC CENTROS. Esta aplicación está diseñada específicamente para centralizar, simplificar y optimizar la gestión de los Sistemas de Garantía de Calidad (SGC) de todas las facultades y escuelas de la institución jiennense.

Hasta ahora, la recopilación de evidencias y memorias para el cumplimiento de los estrictos criterios de las agencias de evaluación (como Aneca o Accua) dependía de una dispersión de herramientas que incluía carpetas compartidas en entornos como Google Drive, hojas de cálculo complejas y documentos estáticos en la web.

La nueva plataforma, según se ha informado desde la UJA, soluciona este escenario actuando como un repositorio digital seguro y unificado. De esta manera, a partir de ahora, todo el manual de calidad, las actas de las comisiones y juntas de centro, los procedimientos y los registros históricos colgarán de un único enlace integrado.

Esto evitará la dispersión documental y garantizará la trazabilidad total: el sistema permitirá conectar directamente una sugerencia ciudadana o queja con una acción correctora dentro del plan de mejora del centro, demostrando que el sistema de calidad está plenamente "vivo".

Durante su presentación, el vicerrector de Estrategia y Universidad Digital, Juan Martínez, ha destacado el impacto estratégico de la herramienta, incidiendo en que "supone un cambio en las reglas del juego para la gestión universitaria".

Asimismo, ha explicado que la aplicación incorpora un cronograma visual e interactivo por cada ciclo de gestión (arrancando con el actual ciclo 2025/2026), "lo que permite a los usuarios saber con precisión qué hitos e informes obligatorios tienen pendientes, reduciendo drásticamente la saturación administrativa de los equipos docentes".

Los responsables técnicos han detallado que la aplicación no es un paquete informático genérico, sino un desarrollo desde un "lienzo en blanco" que ha conllevado casi dos años de trabajo conjunto entre el Servicio de Planificación y Evaluación de la UJA y la empresa Hermes Interactiva, que ha desarrollado un software que ha sido configurado respetando de forma idéntica la idiosincrasia, normativas, flujos y organigrama real de la Universidad de Jaén.