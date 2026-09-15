La Universidad de Jaén impartirá formación en materia de IA generativa y otras líneas específicas a la Policía Nacional

Nicolás Ruiz y Layla Dris, tras la firma del convenio. - UJA

JAÉN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) impartirá formación en materia de inteligencia artificial (IA) generativa y otras líneas específicas a la Policía Nacional.

El rector, Nicolás Ruiz, y la comisaria jefa del CNP en la provincia, Layla Dris Hach-Mohamed, han firmado un protocolo general de colaboración que sienta las bases institucionales para una cooperación estratégica en docencia, I+D+i, formación y transferencia tecnológica.

Ruiz ha asegurado que, con este acuerdo, la UJA se posiciona como el "socio académico y tecnológico de referencia" en la provincia en ámbitos de vanguardia como la inteligencia artificial y la tecnología de aeronaves no tripuladas (drones/UAS), según ha informado este martes la institución académica.

"El objetivo es ofrecer una formación a medida para el personal policial --a través de microcredenciales universitarias--, que se canaliza preferentemente a través del Centro de Formación e Innovación Docente", ha explicado. Además, se abre la posibilidad de dar aval o cobertura académica por parte de la UJA a actividades formativas impartida por la propia Policía".

En este sentido, la temática principal de esta formación girará en torno a la cooperación en inteligencia artificial generativa, así como líneas de trabajo específicas en sistemas de drones, atendiendo a sus aplicaciones prácticas en seguridad pública y labor policial.

Ruiz ha destacado que, con esta alianza, la Universidad de Jaén "pone su potencial investigador al servicio directo de la seguridad pública", situando a la provincia jiennense "en la vanguardia de la innovación tecnológica aplicada".

"Nuestra apuesta por la Inteligencia Artificial Generativa y Agéntica demuestra la capacidad de la UJA para ofrecer soluciones punteras e investigadoras a los retos más complejos del entorno actual", ha afirmado el rector.

Por su parte, la comisaria jefa de la Policía Nacional en Jaén ha considerado "necesario" que dos instituciones como este cuerpo y la UJAcolaboren en materia de estudios, formación e investigación.

En este sentido, ha valorado "muy importante" la firma de este acuerdo que en su opinión no solo va a implicar a ambas partes, sino también en general a la sociedad jiennense. "Vamos a formar un buen vínculo porque vamos a trabajar conjuntamente para tratar de innovar y hacer cosas nuevas que no se hayan hecho", ha afirmado Dris.

Las iniciativas que se desarrollarán en el marco de este acuerdo se implementarán con proyectos de Innovación Docente conjuntos, en los que docentes y estudiantes de la UJA colaborarán con los agentes policiales para proponer soluciones innovadoras a retos reales de seguridad.

"Esta colaboración permitirá a nuestros docentes y estudiantes trabajar mano a mano con la Policía Nacional en retos reales, conectando de forma directa el talento universitario con el servicio a la ciudadanía", ha comentado el rector.

De esta manera, se generará una sinergia institucional, con un refuerzo por parte de la UJA de las relaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y posicionando a su Centro de Formación e Innovación Docente como "referente en formación ejecutiva, especializada y acreditada".